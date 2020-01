Décima, junto a los ministros del NEA, se reunieron con Ginés González García, para abordar la lucha contra el dengue

Compartir











El ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, José Luis Décima, participó este viernes una reunión encabezada por el ministro de la salud de la Nación, Ginés González García y de la que fueron invitados los ministros de las provincias del NEA. Fue en la ciudad de Iguazú, Misiones, y se abordó la problemática del dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito.

Décima, junto a los demás ministros de Chaco, Misiones y Corrientes, delinearon acciones conjuntas en la lucha contra el dengue; algo que en Formosa lo viene realizando el Gobierno con fondos propios.

Dijo el doctor Décima que se trato de una reunión “muy importante”, en la que tuvo oportunidad de tratar con el titular de salud de la Nación, y otros funcionarios del gabinete, al tiempo que aseguró que el dengue “es un tema muy serio, que más allá de los números en cuanto a estadísticas, nos preocupamos siempre por la gente”.

“El ministro González García lleva recién un mes en funciones, y hoy por hoy está gestionando temas cruciales vinculadas a las necesidades de la gente, seguramente nos visitará, hay una promesa de él y su gabinete, que son gente muy preparada”, detalló.

No obstante alertó a la gente que hay “una prensa militante contra este gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, exigiendo cosas que otros no han hecho; no toman en cuenta que han dejado un país arrasado, una situación catastrófica. Paralizaron muchos programas, por eso estamos trabajando en forma conjunta para poner en marcha nuevamente programas como Remediar, Incluir Salud, sobre este último han dejado una deuda espantosa, y todo esto impacta en forma directa en la gente”, aseveró, muy enfático el ministro.

También aseguró que el Ministro de salud está al tanto del Centro de medicina nuclear y otras obras postergadas por el Gobierno anterior en Formosa y que seguirán trabajando “en estas cuestiones”.

Relanzamiento de la campaña contra el dengue en Formosa

Por otro lado, Décima, recordó que hace pocos días se lanzó de nuevo la campaña contra el dengue con fondos exclusivamente provinciales y la entrega de indumentarias, protección, equipamientos y nuevas tecnologías para la inspección y fumigación ambiental y abierta.

“Se entregó para los distintos lugares estratégicos de la provincia y trabajar en forma conjunta con todas las intendencias y áreas de Desarrollo Humano”, manifestó.

Además, se refirió al LAFORMED, como el único laboratorio “que formula los repelentes e insecticidas para poder eliminar a los mosquitos” y los medicamentos necesarios, como el paracetamol, para quienes contraigan el virus.

“Fue muy importante para frenar este embate tan tremendo que tuvimos durante estos años donde los ciclos biológicos se acortaron y cada tanto aparecen estos episodios”, resaltó.

Por último, relató que se detectaron dos casos importados del tipo 4, que es uno de los más peligrosos e invitó a las personas que viajen fuera de la provincia al exterior a tomar los recaudos necesarios para evitar el flagelo y no ingresen al país con el virus.