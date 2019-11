Bibolini: “El uso del preservativo es la mejor manera para evitar el contagio de enfermedades como el SIDA”

Compartir











El jefe del Programa de ITS/VIH Hepatitis y SIDA de la provincia Dr Julián Bibolini, aprovechando la cercanía del Día Mundial del SIDA, insistió en la necesidad de “educar para prevenir”.

De esa manera, desde al Programa Provincial de ITS-VIH/sida y Hepatitis Virales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en conmemoración al 1° de diciembre, Día Mundial del SIDA, se hace hincapié en la importancia del uso del preservativo como principal medida para evitar las nuevas infecciones.

“Pero no es la única medida, también el diagnóstico temprano que permite realizar el tratamiento oportuno, lleva a que el paciente controle la infección con carga viral indetectable, lo que, en dicha condición, hay ausencia de transmisión sexual del VIH en personas. Esta indetectabilidad, también permite disminuir significativamente la posibilidad de transmisión del virus a los niños nacidos de madres VIH”, refirió.

Para que esto ocurra, aseguró que es importante que se haga el diagnóstico. “Es por ello que se insta desde este programa, a que todas las personas se hagan el estudio de VIH. Sabiendo que el mismo, es confidencial y gratuito”, expresó.

“No aumentó la cantidad de casos, pero no hay que bajar los brazos”

Durante los 10 primeros meses del corriente año no hubo aumento de casos.Recomendó que no hay que bajar los brazos e insistir en las medidas de prevención. “Y esto se debe a que además existen otras enfermedades, como por ejemplo en la Argentina los casos de sífilis se han cuadruplicado en los últimos 5 años. Y la sífilis es una infección de transmisión sexual, al igual que el VIH. Lo que demuestra que las personas no están usando el preservativo, y si no se cambia esta conducta, indefectiblemente, aumentarán los casos de VIH en el futuro y otras enfermedades de transmisión sexual”, concluyó.