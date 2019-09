Coscia: “Formosa es un ejemplo para el país”

Compartir











Jorge Coscia, cineasta y exsecretario de Cultura de la Nación, destacó que “en Formosa se lleva adelante una política genuinamente peronista” y que es palmaria “la igualdad en temas centrales como la educación, la salud o la vivienda”, valorando el rol central que cumple el gobernador Gildo Insfrán en el Partido Justicialista Nacional y como uno de los artífices de la unidad.

Presente en la apertura de la 17º edición de la Feria del Libro de Formosa, apreció que el primer mandatario formoseño “cumple un rol central dentro del Partido Justicialista Nacional, es el presidente del congreso del partido y si se hace una breve historia de los últimos años sin dudas es uno de los artífices de la unidad, que es el valor central que ha permitido que hoy la Argentina no se termine de hundir en el peor de los pantanos”.

Reprochó que desde el orden nacional “tratan de convencernos todo el tiempo utilizando la palabra ‘populismo’ o palabras desvalorizadoras, le echan la culpa al Peronismo de los fracasos de la Argentina, entonces cuando uno ve una política genuinamente peronista como la que se lleva adelante en Formosa y la igualdad llevada adelante en temas centrales como la educación, la salud o la vivienda, en definitiva se está tomando el Modelo Formoseño como la contracara del modelo neoliberal que lamentablemente ha dirigido al país a esta catástrofe con sólo tres años y medio de gestión”.

No dudó en calificar al Gobierno de Mauricio Macri de “catastrófico”, criticando que “han vuelto a llevar a la Argentina a algo que creíamos superado, tanto que costó salir de la crisis del 2001 nos han llevado hoy a una situación que podríamos definir incluso como más compleja”.

“Formosa es la provincia que de acuerdo a los resultados electorales tiene más claro esto, sin dudas, porque no sólo comprende las nefastas políticas neoliberales, sino que además se aplica una política exactamente contraria -aseveró-. Pero como no puede haber una provincia totalmente realizada en un país que no lo esté, Formosa padece como cualquier rincón de la Argentina los problemas de las políticas de Macri. Sin embargo, acá hay un colchón amortiguador que es el Modelo Formoseño y las políticas de Estado, el desendeudamiento de la provincia y todo esto es un ejemplo para el país”

Política peronista

Asimismo, Coscia informó que en la Feria del Libro de Formosa “presentaré mi tercera novela que se llama ‘La Caja Negra’ y también este jueves se proyectará en el Cine Teatro Italia la película ‘La Palabra Originaria’, que filmamos el año pasado y que se está estrenando en distintos lugares”, precisando que “se trata de una película que se presenta en el año internacional de las lenguas indígenas declarado por Naciones Unidas y muestra una política de educación intercultural bilingüe que lleva adelante el Ministerio de Educación de Formosa”.

En ese sentido, enfatizó que “los formoseños tienen que verse en su propio espejo y estar orgullosos de lo que esta provincia ha generado con la política de interculturalidad que lleva a cabo en la educación, que es sorprendente y difícil de encontrar algo comparable, no digo en Argentina, tal vez en todas las regiones que tengan culturas originarias”

“Es verdaderamente ejemplar porque las escuelas que uno encuentra en Pozo del Tigre, en Campo del Cielo, El Potrillo, ni qué hablar en La Primavera, en Lote 68, en cualquier rincón de la provincia de Formosa uno encuentra, primero, una infraestructura de edificios escolares que no tiene la Ciudad de Buenos Aires, son infinitamente superiores”, resaltó.

Apuntó a su vez que “lo segundo que uno encuentra es una política educativa igualitaria y casi diría que la palabra ‘inclusiva’ se queda corta, porque cuando se dice inclusiva se incluye a, ya que sin dudas el Estado incluye a los pueblos originarios, pero es igualitaria porque en un aula de predominancia wichí hay un niño criollo, ese chico aprende la lengua wichí. Eso es igualitario. Es decir, es un intercambio, la interculturalidad, que es superadora de cualquier otra concepción por más bien intencionada que esté”.

“Esto lo tiene Formosa, que posee una política intercultural que incluso permite enfrentar una situación compleja que es la presencia de tres etnias -marcó-. No hay provincias que tengan tres etnias, Formosa las tiene: wichí, pilagá y qom, y lleva adelante una política que es equitativa en las tres”, apreciando que “ello ha dado como resultado unos 6 mil estudiantes secundarios, 600 de las etnias originarias en el Nivel Terciario y 120 en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF)”.

Coscia demandó que “me digan dónde hay un ejemplo como ese. Y en lo personal digo que los mismos formoseños todavía no lo conocen del todo a esto, sé que saben que son beneficiarios de las políticas de Estado del Gobierno de Gildo Insfrán, pero en especial a mí me interesó mucho mostrar esta faceta porque siempre he sido un admirador del Modelo Formoseño”.

“Se la ha criticado injustamente a Formosa en este tema, se han hecho campañas feroces de distorsión, mentiras y difamación y esta película es una respuesta -repudió-. Y no es que la respuesta es la a defensiva, todo lo contrario, porque basta con mostrar lo que hay para desmantelar toda esa leyenda negra, oscura y malintencionada de los medios de comunicación hegemónicos de la Ciudad de Buenos Aires”.