Insfrán: “Macri debe olvidarse de ser candidato y acordarse de que es el Presidente de todos los argentinos”

Compartir











El gobernador Gildo Insfrán encabezó este viernes una nueva edición del operativo “Por Nuestra Gente, Todo” en la EPES N°66 de la localidad de Los Chiriguanos, donde entregó un móvil para esa comunidad. Estuvo acompañado por el vice gobernador electo Eber Solís, el presidente provisional de la Legislatura Armando Felipe Cabrera, el ministro Secretario General Antonio Ferreira, senadores, diputados y funcionarios de su gabinete.

Al hablar ante la concurrencia criticó con dureza al presidente Mauricio Macri y le sugirió olvidarse de cualquier candidatura y recordar asumir la presidencia para todos los argentinos.

“El día que yo me canse, no voy a estar en la gobernación, pero tengo un compromiso con ustedes (la gente). Con Eber todavía no asumimos el mandato que nos dieron en junio, pero ya estamos trabajando para nuestra reelección les aclaro (risas), solo para causarle un poco de dolor de cabeza a la oposición” ironizó.

Seguidamente agradeció “el acompañamiento que nos brindaron el 26 de Junio y el 11 de Agosto y como dice el intendente, el 27 de Octubre tiene que ser el 100% de los votos…” y agregó que “Acá se vota en total libertad y seguridad, con los controles que debe haber, perdieron y no saben reconocer, el señor presidente culpó al pueblo que no lo votó, y como lo va a votar, si nunca se equivoca, le mintieron en el 2015. De todas las promesas, nada cumplieron, y es lógico el pueblo no se vuelve a equivocar, el que se quema con leche, ve la vaca y llora”.

Al hablar de Mauricio Macri consideró que “Debe olvidarse de ser candidato y acordarse de que es el Presidente de todos los argentinos, hacer las cosas que corresponden para cambiar el rumbo de lo que hizo todo mal, para que el gobierno que venga tenga por lo menos las cosas más aliviadas para volver a tener lo que nos sacaron”.

“El peronismo gobierna para todos los argentinos, lo que hace es una opción preferencial por el que menos tiene (…) este gobierno lo único que hizo es sacarle cosas a la gente, son muy angurrientos, el que tiene plata es así.

Ahora ya tuvieron su merecido recién hoy se dio el resultado definitivo, el escrutinio, la formula Fernández- Fernández sacó 49,55% esa es la diferencia, casi el 50%. Axel Kiciloff le ganó por casi el 53% a la Heidi que tenemos en provincia de Buenos Aires, el hada madrina que se cree que todo es wi-fi, la política no es eso” se quejó.

“El día que este gobernador para andar por la calle, tenga que andar con un vehículo polarizado, no me van a ver nunca más, nunca usé un vehículo polarizado para andar por la calle, porque al pueblo de Formosa siempre le hablé con la verdad” enfatizó.

Insfrán realizó un pormenorizado detalle de todos los avances conseguidos hasta el momento en el oeste, recordando que históricamente el problema a vencer fue la escasez de agua.

“Mi sueño es que las fabricas estén en cualquier parte de la provincia, ya logramos un paso, no quiero que nadie se vaya de su lugar, que tengan todas las posibilidades. Antes veníamos acá y veíamos adultos y niños, no estaban los jóvenes, ahora cambió la cosa. Ese vehículo que entregamos recién es para los jóvenes que están haciendo el terciario en Ingeniero Juárez, pero no pasará mucho tiempo para que Los Chiriguanos tenga su propio terciario” anticipó.

“Mi optimismo es desbordante, pero si les contara lo que estoy leyendo de lo que pasa a nivel nacional sería una audacia terrible hablar de esta manera, pero soy cristiano y creo que el Señor nos dará una mano para recuperar todo” consideró.

El director del establecimiento Crisanto Villán mostró su satisfacción y felicidad de contar con la comitiva oficial en el marco del operativo solidario, “una propuesta de inclusión” y agregó que “se da en un contexto económico y social adverso, con políticas de ajuste que impactan negativamente en todos los sectores, principalmente en los mas humildes”.

Dijo que por ello valoran el esfuerzo del gobierno provincial en “defender los intereses de los formoseños con la aplicación de políticas de inclusión en educación, salud y trabajo para un desarrollo equitativo con obras y servicios en materia energética, infraestructura y educación que permiten mejorar la calidad de vida”.

Insfrán entregó lentes recetados a distintos pacientes que aguardaban en el lugar, como parte del operativo oficial, y además se otorgaron constancias de DNI, material bibliográfico para la escuela, botiquines con medicamentos.

El presidente de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos Antonio Caldera al hacer uso de la palabra dijo que se vivía una verdadera fiesta con la presencia del gobernador Gildo Insfrán en el oeste provincial, “es una fiesta peronista a pesar de los malos momentos que vivimos a nivel nacional, con un presidente que gobierna y prácticamente le pregunto a algún formoseño que piense, recapacite y analice de todas las medidas que tomó, cual benefició al sector más humilde. Al contrario le quita beneficios”.

Agregó que las provincias del Norte y sobre todo Formosa “estamos alejadas del proyecto nacional, pero tenemos un gobernador con un equipo de trabajo técnico que tiene todas las cosas planificadas, no es producto de la casualidad que este colegio llegó hace cuatro o cinco años, que la plaza haya llegado, que las 70 viviendas estén aquí, el hospital nuevo, el polideportivo, la red de agua y eléctrica para las comunidades aborígenes, 50 viviendas un poco para Chiriguanos y otras para El Silencio”.

Dijo el jefe comunal que “En octubre tenemos otro desafío, no nos dejemos equivocar, cada uno de los chiriguanenses tenemos que votar a quien prometió y cumplió, al gobernador Gildo Insfrán, a los candidatos del Frente para Todos, el 27 de Octubre no se equivoquen y voten a conciencia”.