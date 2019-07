Economista advierte que la Nación trata de contener ante las elecciones

Compartir











Desde el Gobierno Nacional “están utilizando herramientas innecesarias para contener el dólar y poder llegar a las PASO en agosto y después a las elecciones generales de octubre”, advirtió el economista Julio Svartz.

Consultado sobre la estabilidad cambiaria en el marco del escenario electoral, el analista explicó que “el dólar tiene una respuesta inmediata a lo que fue el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque el organismo internacional ahora autorizó que el Banco Central pueda hacer transferencias mayores de dólar futuro, lo cual le permite al BCRA tener la posibilidad de ingresar dólares al mercado para que, como estamos viendo, la respuesta sea esta caída de la moneda”.

“Se suponía que el Banco Central tenía que usar los dólares que les daba el FMI para pagar los intereses de la deuda, pero como el Gobierno de Mauricio Macri está en una etapa electoral y el Fondo lo sigue sosteniendo, el organismo multilateral permitió esta posibilidad de vender un dólar futuro que haga que la moneda estadounidense no se dispare por encima de los $43”, pormenorizó, marcando que “están queriendo contener al dólar hasta las elecciones”.

Respecto de las tasas de las Letras de Liquidez (Leliq), señaló que “el BCRA las sigue teniendo a 58,80%, con lo cual sigue manteniendo una tasa elevada para que justamente no haya una corrida mínima de aquellos inversores y capitales golondrinas que quisieran hoy salir de las Leliq e irse al dólar”.

Por lo expuesto, evaluó que “están utilizando herramientas innecesarias para contener el dólar y poder llegar al escenario de las PASO en agosto y después a las elecciones generales de octubre”.

Estrategias de campaña

“Es por eso que el Gobierno de Macri recurre no solamente a estas medidas monetarias y económicas del Banco Central, sino también a todas estas propuestas de campaña que estamos viendo, ya que no es nada naif que salga la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a hablar de una pseudo colimba para tratar de persuadir a quien va a votar por esa política. Es decir, apuntan al voto y no al fin real de la medida”, alertó el economista.

Indicó que “todas estas herramientas se aplican a la vez, como lo dijo alguna vez Esteban Bullrich, quien reconoció que metían todo a la misma vez y si algo pasa, pasa. Están utilizando esta estrategia y se puede ver en la economía que el dato de la inflación de junio del 2,7% fue muy duro y demostró nuevamente la incapacidad de este Gobierno Nacional de gobernar, ya que si bien el índice mensual bajó, en el interanual estamos superando el 55,8%”.

“Lo más alarmante es que el Presupuesto Nacional 2019, aprobado el año pasado, decía que la inflación para este año iba a ser de 23% para todo el año y ya en el primer semestre tenemos 22,4%, lo cual demuestra que ya se cumplió la meta inflacionaria para todo el 2019. ¿Cómo se pueden equivocar tanto estas personas que están en el Gobierno Nacional?”, reprendió, categórico.