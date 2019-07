Gym terapéutico

Compartir











El gimnasio terapéutico del hospital de día 2 de Abril continúa cada semana con las actividades programadas, destinadas a los pacientes que necesitan realizar un plan de ejercicios físicos para mejorar sus condiciones de salud.

Cabe recordarse que este es un servicio gratuito, delineado desde el ministerio de Desarrollo Humano provincial y que agrega un espacio de actividades físicas controladas de manera multidisciplinaria, al tratamiento integral que se brinda a los pacientes mayores de 40 años que sufren enfermedades crónicas como: hipertensión, diabetes, sobrepeso, patologías cardiovasculares y otras asociadas.

Según indicó la directora del nosocomio, Dra. Viviana Guzmán, en lo que va del año “los logros son excelentes” de acuerdo a la “evaluación periódica y los avances que los médicos y demás profesionales observan en los pacientes que asisten”.

Al respecto aseguró que “es muy importante seguir trabajando, no solo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ya que la terapia que brinda el gimnasio terapéutico forma parte del tratamiento integral que realizan en nuestro centro de salud, si no que además es fundamental acentuar desde este espacio la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales tienen en todo el mundo un aumento progresivo de casos”.

Además de las actividades físicas que tienen lugar de martes a jueves de 8 a 11 y de 15 a 18 hs, los pacientes se realizan un control con el especialista en nutrición los días lunes a las 16 hs “que está siempre acompañada por una charla sobre alimentación saludable” donde se enseñan los alimentos que deben consumirse a diario, las formas convenientes de preparaciones y combinaciones, y las porciones que deben tener cada una de las cuatro comidas del día.

Asimismo, previo a la realización de los ejercicios, los pacientes “reciben controles de enfermería como presión arterial, temperatura corporal, latidos y frecuencia cardíaca, y nivel de glucemia”. También periódicamente se les hace un seguimiento que abarca “salud bucal, exámenes ginecológicos, vacunación y otros que suman a la salud integral”.

El gimnasio terapéutico es un “programa que vigila de manera permanente las condiciones y la evolución de la salud de cada paciente”. Se encuentra a cargo de un equipo de kinesiólogos, enfermeros, médicos, nutricionistas y psicólogos; también profesores de educación física, donde cada uno trabaja para la recuperación y el mejoramiento de la calidad de vida del paciente”.