Inversión millonaria de la provincia en modernos equipamientos al HAC

El Gobierno de la provincia, a través del ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, concretó la entrega de equipamientos médicos al Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” por un valor de 16 millones de pesos.

De esta manera, queda en evidencia que más allá de la crisis económica del gobierno nacional el gobierno de GildoInsfrán tiene cuentas ordenadas y los fondos suficientes para continuar fortaleciendo el sistema de salud provincial.

“Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, en este caso es por la entrega de equipamientos médicosvaluado en más de 16 millones y obtenidos con fondos del tesoro provincial gracias a una adecuada gestión por parte de nuestro conductor, Dr. GildoInsfrán. Es doblemente valorable que aun en estos momentos difíciles que transita todo el país, desde nuestra provincia podamos concretar esta nueva adquisición de tecnologías sanitaria que estará al servicio de los formoseños”, inició.

Se trata de equipos de otorrinolaringología, ecógrafo, zondas y equipamientos para cirugías de otorrino y maxilofacial, equipamientos muy valiosos y necesarios.

“Lamentablemente el país vive un contexto muy complicado y difícil, donde hoy para el gobierno nacional los formoseños nosotros no existimos, esta es la realidad, no solo para el área de salud, sino también para educación, la producción, y otras áreas donde inclusive han quedado paradas obras de infraestructura que si ustedes salen de aquí yendo hacia el sur, y ven esa autopista parada, ya con presupuesto establecido, no hubo el desembolso desde el momento mismo. Esa obra comenzó antes de que comience el gobierno actual de la nación y no la pueden terminar, ni el acceso mismo a la ciudad, de todos modos la provincia busca otras alternativas y estrategias para continuar creciendo”, expresó.

Comentó que “la semana pasada, con la incorporación de nuevos recursos, si bien nosotros pedimos más cantidad de recurso para toda la provincia, se van haciendo por etapas, pero esto no se detiene en ningún momento nos dijeron paren la mano, sino todo lo contrario, esto se hace en lo posible de que a nadie le falte nada”.

“Es más de lo que venimos haciendo”

El ministro señaló que la entrega devaliosos equipamientos, “no es cosa de ahora, lo venimos haciendo en los efectores de toda la provincia de acuerdo a las necesidades con el fin de utilizar cada una de las herramientas y eso es evaluado por el equipo técnico”.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, lo han dicho prestigiosas personalidades que nos han visitado, es un hito en la Republica Argentina, lo hicimos con un sentido tan solo de brindar servicio y nos está llevando a ser pioneros en cada ámbito. Son cuestiones para analizar”, enfatizó.

Por último, instó a los profesionales de salud a continuar trabajando para brindar una mejor calidad de servicio. “Soy sincero, mi pasión es esta y trato de hacerlo de la mejor manera posible, con planificación y hemos llegado a las metas y debemos ser agradecidos. Gracias por el respeto a cada uno de ustedes”, concluyó.