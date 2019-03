Duras críticas de Mayans al proyecto nacional de financiamiento electoral

Compartir











“Así como hacen la manipulación del esquema económico, en conjunto con los medios, mintiéndole descaradamente a la gente, ahora en pleno año electoral, el Gobierno Nacional de Cambiemos trata de modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, sin que se haya convocado al Congreso “, reprochó el senador del PJ-Formosa José Mayans.

Reprendió el legislador que “presentan un proyecto de financiamiento de los partidos políticos sin acuerdo parlamentario porque hasta la noche anterior a la reunión de labor de este miércoles 20 no tuvimos los cambios que querían hacer por parte del oficialismo”.

“Hubo ya un pronunciamiento por parte del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) porque el presidente (Mauricio Macri) se ha tomado atribuciones que no tiene y por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) reguló la votación de quienes están en el exterior”, recordó, denunciando que tales DNU “son inconstitucionales porque el Presidente no puede hacer eso vía decreto, está en la Constitución Nacional”.

Macri “ha violentado la Constitución”, acusó Mayans, remarcando que “hubo un pronunciamiento específico del partido de oposición más fuerte que es el Justicialista en el Congreso Nacional que se realizó el pasado 7 de marzo”.

“Ante la caída en la imagen del Presidente, el Gobierno Nacional está preparando el fraude”, alertó.

Justicia

Por otra parte, respecto del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje y extorsión que salpica al oficialismo nacional, manifestó que “hay un alto cuestionamiento hacia la Justicia por la manipulación que han hecho (desde el Gobierno de Cambiemos) con el Poder Judicial”.

Apuntó que “Macri en la campaña electoral había prometido que supuestamente íbamos a tener un Poder Judicial independiente y ahora un juez (Ramos Padilla) investiga el caso ilegal de espionaje a personas, partidos políticos, periodistas, etcétera, donde está mezclado un fiscal (Carlos Stornelli) que maneja una causa en la que han extorsionado a empresarios, es realmente una vergüenza el manejo que han hecho”.

“Ahora vienen en pleno año electoral con esta modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos para ver cómo tapan el tema de los aportes truchos a Cambiemos y para blanquear la situación del Gobierno Nacional”, evidenció Mayans, criticando que “las fuerzas políticas hoy no están sabiendo qué se está por modificar del Código Electoral y de la Ley de Partidos Políticos. Éste es el manejo que tiene el Gobierno Nacional”.

En tal sentido remarcó que “la única verdad es la realidad. Hoy, la gente tiene reducido su salario a la mitad, salvo Formosa que ha otorgado un 42% de aumento salarial. Hay una inflación de casi el 50%. Las pymes están cerrando y la gente no puede pagar el servicio de energía ni el gas. Estamos peor que en el 2001 y con perspectivas a seguir empeorando”.

Finalmente, el senador Mayans consignó que como presidente de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Pública convocó a una reunión que se hará la semana entrante a los efectos de tratar la utilización del nuevo desembolso de u$s 10.870 que girará el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno Nacional como parte del acuerdo stand by. “Vamos a convocar al ministro (de Hacienda Nicolás Dujovne) por la utilización de estos fondos que se usarán para pagar usura, ya que no va a quedar un peso en la República Argentina”, reprendió finalmente.