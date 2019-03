Décima con universitarios favorecidos con prestaciones de la Unidad Móvil Sanitaria

Compartir











El ministro José Luis Décima acompañó a estudiantes y egresados en la apertura de dos días de completos trabajos que llevarán adelante profesionales de la salud desde las Unidad Móvil Sanitaria del gobierno de la provincia de Formosa.

Estuvieron presentes también diputado Eber Solis, y otros funcionarios provinciales. En el acto inaugural, el cura párroco Lito Batalla y un pastor evangélico Matías Larroza, dieron sus bendiciones a los presentes y las acciones de bien que cada uno lleva adelante

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial señaló que “hemos dispuesto una Unidad Móvil Sanitaria, que estará dispuesta aquí frente a La Casa del Estudiante del Interior, por dos días consecutivos, brindando atenciones a todos estudiantes que se acerquen”.

“Hay profesionales de distintas áreas que se encuentran trabajando y brindando lo mejor de si tanto desde lo profesional como desde lo humano para la atención de las jóvenes y los jóvenes que acudan a las consultas y controles. Entre ellos se encuentran ginecólogos, obstetras, clínicos, infectólogos, pediatras, oftalmólogos, odontólogos, nutricionistas, además de técnicos en rayos X y bioquímicos”, detalló.

Con respecto al acto inaugural el ministro destacó la presencia del cura párroco y del pastor evangélico diciendo “si bien es importante la salud física, del mismo modo lo es la espiritual, este fue un gesto muy bueno por parte de los organizadores de esta institución, el de haber organizado esta celebración religiosa, donde formoseños de distintas partes del interior que hoy con tanto esfuerzo vienen a formarse en un ciclo universitario recibieron las bendiciones al igual que todos los que estamos aquí presentes”.

“Rostros de futuro y esperanza”

“Veo en sus rostros felicidad, rostros de futuro y esperanza, pero no solo porque estamos nosotros acá, sino es porque ellos mismos están viendo en el territorio formoseño el gran despliegue tanto en acciones de salud, como desde otras áreas gubernamentales, que ha realizado el gobierno de la provincia de Formosa a través de nuestro querido gobernador el Dr. GildoInsfran”, expresó el ministro.

Al mismo tiempo, categorizó: “Es un orgullo ser hijo de esta tierra norteña y ver como nuestros comprovincianos desarrollan y cumplen sus sueños apoyados y acompañados en políticas públicas inclusivas y pensadas para el pueblo”.

“Aquí en Formosa antes, nosotros teníamos que derivar nuestros pacientes a otras provincias, hoy gracias al desarrollo que ha realizado esta gestión que lleva adelante el gobernador, nos ha permitido tener a los formoseños una oportunidad de llevar adelantes hospitales para poder atender a los pacientes más complejos”, agregó.

Resaltó también que “esas son oportunidades, porque todos aquellos, que hoy están en la universidad, y que nos ha tocado a nosotros como estudiantes que no sabíamos cuál iba a ser nuestro rumbo, imagínense que hoy tenemos una sub secretaria que vino de la provincia de Bs As. Y que termino en El Potrillo, hace muchos años, este es el claro ejemplo de lo que sucedía en la Argentina donde uno iba a estudiar con mucho esfuerzo, por eso sabemos lo que esto implica”.

“El esfuerzo es algo que valoro mucho”

El ministro Décima valoró el sacrificio que hacen todos los jóvenes del interior para poder estar y tener un título. “Las necesidades propias de estar lejos de la familia, vicisitudes no solo ante un examen sino también en la vida cotidiana, hora tras hora los momentos que se deben vivir y no saber tampoco si va a tener un lugar de trabajo, a medida que uno va alcanzando y se va acercando al título, imagina las cuestiones donde va a terminar”, expresó.

Por eso también llamó a la reflexión a todos los compañeros: “Piensen como piensen, pero debemos ver que el mismo papa Francisco nos llama a que participemos en política, tengamos ese pensamiento porque, la democracia nos orienta y nos guía a los pueblos para poder llegar a los objetivos que cada uno de los seres humanos necesitamos y nos trazamos”.

Así es que, comparo: “si el Papa con esa reflexión espiritual,, como nosotros estando en los lugares que nos han elegido para estar para acompañar al gobernador, no vamos a estar presentes acompañándolo a ustedes dándoles este aliento también, para que por el esfuerzo que están haciendo, sientan que realmente vale la pena, y vale la pena con el pensamiento de unidad, de acción de concepción también y porque necesitamos estar juntos ante vicisitudes que hoy nosotros vemos, de cómo el gobierno nacional nos desampara a las provincias que son las más desprotegidas, fundamentalmente del NEA que es donde nosotros formamos parte”.

“Gracias a esta gran administración que hace nuestro gobernador, nosotros hoy podemos acompañarlos y estar reunidos aquí”, destacó.

Por último, agradeció la presencia de los trabajadores de la salud de las distintas instituciones que muestran con orgullo su distintivo, como así también los mismos estudiantes con sus uniformes. “Eso es sentirse identificados, sentirse apropiados en lo que hoy están haciendo y eso es importante, porque ustedes están estimulando a los estudiantes que hoy viven con esa esperanza de llegar a hacer lo que ustedes están haciendo”, manifestó .