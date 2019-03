Presentaron informe sobre el pésimo estado de la ruta 11 a la justicia federal

Compartir











La Defensoría del Pueblo viene desde hace años solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que intervenga a fin de revertir el alto grado de deterioro que registra la Ruta 11 en determinados tramos del total de 177 Kilómetros que recorre en nuestra provincia, pedidos que se repitió al distrito 22 del ente vial en Formosa con el objetivo de reparar y poner en condiciones las distintas Rutas Nacionales que en nuestra provincia se encuentran totalmente desatendidas.

“Ha sido en vano hasta el momento el más de medio centenar de constancias realizadas a la fecha sin obtener mayores respuestas que la promesa de grandilocuentes obras que se encuentran paralizadas a la fecha desde hace más de dos años, mientras tanto, la calzada de la ruta11 continúa su proceso de destrucción”.

Advirtió la Defensoria que “se incrementan los siniestros viales como consecuencia de la aludida situación; y desde ya hacemos civil y penalmente responsable a la Dirección Nacional de Vialidad Distrito 22 a cargo del ingeniero Aaron Asseph por todos los accidentes que se producen en las trazas nacionales que surcan nuestro territorio provincial y que se originan en el deterioro de las antes citadas, sumado a la desidia, abandono e irresponsabilidad de esta dependencia nacional”.

En éste contexto el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, solicitó un informe al Consejo Provincial de Seguridad Vial (CPSV) dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, a cargo del Dr. Jorge Abel González, el documento, suscripto por el Director de Seguridad Vial de la Provincia, Ing. Fernando Inchausti Díaz Colodrero es lapidario al concluir que: “En relación al estado del camino, su nivel de conservación y mantenimiento, más las características geométricas de su diseño, y teniendo en cuenta las modalidades del tránsito y su estilo vial dependiente de las zonas que atraviesa la traza, las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional Nº 11 no son seguras”. En consecuencia, luego de señalar cada obstáculo para la transitabilidad presente sobre la ruta y su incidencia respecto de la siniestralidad vial recomienda que se efectúen de manera urgente los trabajos de reparación, mantenimiento y readecuación de los tramos analizados en el informe técnico, considerando no sólo el tránsito pasante (en gran parte tránsito pesado de carga y pasajeros), sino a su vez las zonas urbanas que atraviesa, lugares denominados travesías urbanas, en donde se encentran tales rodados con vehículos livianos, motocicletas, bicicletas peatones, etc. y donde el tránsito se torna aún más riesgoso. Con tales antecedentes, la Presidenta de la Asociación Sendero de Estrellas, Silvina Facio se reunió con el Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, donde se interiorizó del accionar del Organismo de la Constitución sobre el particular concluyéndose que “ dado el evidente desinterés que demuestra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), respecto de la citada problemática y la existencia de condiciones que favorecen la causación de siniestros viales sobre el tramo de la RN11 que atraviesa nuestra provincia, no queda más alternativa que la de acudir a la justicia federal para que la misma ordene las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psíquica – física y los bienes de las miles de personas que, diariamente, utilizan de manera obligada o casual la referida carretera y se hallan expuestos a sufrir daños y perjuicios, muchas veces irreparables, por la desidia de las autoridades nacionales que deberían mantener la ruta en condiciones, tal como lo hacen en otras jurisdicciones”.

Expone concluyente Gialluca que “evidentemente en Formosa venimos siendo relegados en esta materia y en otras por cuestiones absolutamente ajenas a los ciudadanos – usuarios de las rutas nacionales y es por ello que se entablan Institucionalmente estas acciones para revertir el profundo y nefasto abandono del Gobierno Nacional que le da la espalda a la seguridad vial en la provincia”.