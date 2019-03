Médica del HAC cuenta su experiencia de trabajo en el Hospital de Barcelona

Compartir











En el marco de brindar oportunidades para la educación médica continua, el Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” habilita a los profesionales a realizar rotaciones y/o pasantías nacionales y extranjeras, con el objetivo de ofrecer una fuerte experiencia con una visión del ejercicio de la medicina en nuestro Hospital.

En este sentido la Dra. Norali Miranda del Departamento de Cardiología, tuvo la oportunidad de realizar una rotación externa, en el Hospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona (España), para ampliar sus conocimientos e intercambiar experiencias en pos de una mejor atención en la Institución.

La Dra. Norali, realizo su formación en la Residencia Medica de Cardiología en el HAC y actualmente se encuentra cursando el primer año de Fellow en Cuidado Intensivo Cardiovasculares. A continuación comentó su experiencia y lo que significó para ella poder realizar esta Rotación en lugar tan renombrado.

Al respecto comentó: “Les plantee el deseo de hacer esta rotación a los responsables de mi servicio, quienes me aceptaron y ayudaron a generar los contactos para que me acepten en el Hospital de Barcelona. Además de ayudarme con los pasajes, estadía y organizar todo lo necesario para los dos meses que duró la rotación”.

“En este tiempo mi trabajo se dividió en dos partes, una en la unidad coronaria y la segunda en la unidad de pos operatorio de cirugía cardiovascular UPCC. Participe de todos los ateneos, clases teóricas, atendía a los pacientes durante la mañana y a la tarde se realizaba las evoluciones. En mis tiempos libres me dedicaba a estudiar”.

“La experiencia fue increíble, una meta muy grande que ni siquiera lo imaginaba antes de ingresar al HAC, pero puede realizarlo gracias a la gente que me formó y me ayudóa pensar en este sueño y llegar a cumplirlo”.

Luego agregó “El Hospital de Valle de Hebron, es un lugar que tenía la máxima tecnología, me sentí muy cómoda, me enseñaron un montón, pero a la vez eran cosas que nosotros las tenemos incorporadas. No estamos para nada lejos de sus avances, porque también contamos con tecnología de punta y costosa y con buenos profesionales como los del primer mundo”

“No tenemos nada que envidiar, me fui a encontrar con un lugar donde pude desarrollar todas las habilidades que aprendí en el HACpude ser parte de todo en cuanto a conducta, procedimientos, sin ningún problema y eso es sumamente satisfactorio”.

Por último, la joven profesional comentó que no solo pudo capacitarse en el Hospital de Barcelona, sino que además participó de uno de los Congresos de Cardiología más grande del mundo.

“También tuve la oportunidad de asistir al Congreso Europeo de Cardiología organizado por la Sociedad Europea de Cardiología, que se realizó en Múnich (Alemania) y duro alrededor de una semana. Estuve actualizándome con todo lo relacionado a los mayores avances de cardiología a nivel mundial”, expresó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia siguen apostando fuertemente en la formación del recurso humano continuo, que realizan los profesionales de las diferentes áreas del HAC, con el objetivo principal de ofrecerles a los pacientes y sus familias, un adecuado tratamiento en pos de una mejor calidad de vida.