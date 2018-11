Ibáñez dijo que están garantizadas las obligaciones de pago a estatales de 2018

Compartir











El ministro de Economía, doctor Jorge Oscar Ibáñez, dijo que están garantizadas las obligaciones de pago del gobierno a los agentes de la administración pública provincial correspondientes al ejercicio 2018. Aludió a los efectos que para las provincias tendrá el presupuesto 2019 al que califica de “ajuste y recorte” y reconoció la alta preocupación que existe por el impacto que las altas tasas de interés tienen en quienes han tomado créditos así como en las pymes y comercios del país.

Sobre la disponibilidad de recursos para liquidar los sueldos de noviembre y diciembre y el medio aguinaldo, el funcionario reconoció que hay otros estados argentinos que lamentablemente tienen la mochila de las deudas y en algunos casos en dólares y con los incrementos que registra la moneda estadounidense se les complica la situación ya que ellos disponen de recursos en pesos.

“Es como si alguien tomara un crédito en dólares y le “corriese” con el sueldo en pesos; la verdad que la situación no es la mejor”, ejemplifico para subrayar que en el caso de los prestamos hay situaciones muy delicadas.

Cito el caso de los denominados UVA que actualiza el capital y las cuotas por inflación pero que hay otros sistema que es muy perverso hoy para la gente y que tiene que ver conque todo lo que se compra atado a las tasas de interés que en algunos casos superan el 100 por ciento, planteándose como interrogante de qué modo se podrá afrontar esa obligación.

A modo de referencia, señalo los saldos de las tarjetas de crédito o si se adquiere cualquier bien, como una moto o un automóvil financiados a través de una entidad afín que en su mayoría son financieras que forman parte de las empresas automotrices.

“Fíjense las tasas de interés”, advirtió para acotar que “si el Banco de la Nación cobra el 86% en algunas tasas de interés estas financieras están por sobre el 100% por lo que tampoco se podrá afrontarlas y de allí que las tasas de interés es otro de los graves problemas”.

Ibáñez sumo a ello la situación de las pymes y de los comercios que aspiran sacar un crédito o descontar un cheque.

“Por eso cuando se me pregunta que puede pasar el año próximo mi deseo es lo mejor para todos los argentinos; pero la verdad que la situación es muy difícil”, opino.

Quitas importantes

El ministro advirtió, asimismo, sobre todos los problemas que vendrán el año próximo por la poda en el presupuesto nacional “que ya ha sido aprobado por lo que habrá que respetarlo aunque nosotros disentimos enormemente por las quitas muy importantes como el del Fondo Sojero, el Fondo del Transporte, la tarifa social, en educación, en salud y en las obras nacionales.

“Es un presupuesto recortado, aunque nos dicen que con los nuevos recursos que a partir del incremento de las alícuotas de impuestos y algunos impuestos nuevos las provincias vamos a cumplir con creces estos recortes”, reflexiono para plantear que “si teníamos fondos asignados que funcionaron perfectamente bien durante tantos años, que eran automáticos para las provincias como el fondo sojero o la tarifa social para que los sacaron”.

Menciona que esto fue lo que motivo una larga discusión en el Congreso de la Nación y que el gobernador diera directivas a los congresales tanto en Diputados cuanto en Senadores por no estar de acuerdo con el presupuesto y que, aunque votaron en contra, la mayoría lo aprobó y es el que vamos a tener en 2019: un presupuesto de ajuste y de recorte porque es una imposición del Fondo Monetario Internacional.

El transporte

Al hacer referencia al subsidio para el transporte dijo Ibáñez que ascendía a 22.000 millones de pesos en el presupuesto 2018 para todas las provincias y que ahora han creado un fideicomiso con 6.500 millones de los cuales 5.000 millones se van a distribuir por las tarjetas SUBE y el resto por otra modalidad y ya sin el carácter de automático.

“Es decir que tenemos un 74% menos de recursos pero la distribución del saldo no es automática sino que va a quedar a cargo de la autoridad de aplicación que sería la secretaria de Transportes. Por eso no pueden decir que no se ha quitado el subsidio al transporte. Si….se ha quitado y será reemplazado por algo que todavía no sabemos cómo va a funcionar”, preciso.