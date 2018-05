Nuevamente afiliados al PAMI no cuentan con las coberturas de descuento que les corresponde

Compartir











La Defensoría del Pueblo de la Provincia, expuso que “nuevamente en menos de una semana volvimos a recibir las airadas quejas de numerosos afiliados del PAMI– Delegación Formosa- que afirmaron el día jueves 24 del corriente mes y año, haberse apersonado con sus recetas a las farmacias de nuestra ciudad que deberían proveerles los medicamentos para sus tratamientos clínicos y recibieron como respuesta que la obra social estaba incumpliendo con el pago de la deuda que mantiene con ellas, motivo por el cual el servicio se halla “suspendido hasta nuevo aviso”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca señalo como “inentendible y preocupante la situación que viven nuestras abuelas y abuelos, pues cuando creíamos que se iba resolviendo esta cuestión, volvemos a encontrarnos con que en el mercado de las farmacias de la ciudad capital tan solo Farmacity y la Bancaria atienden y otorgan a los afiliados al PAMI los medicamentos con descuentos en un 100%, pues en el caso de las distintas sucursales de las farmacias San Luis volvieron nuevamente a reconocerles únicamente un 50% y a la consulta efectuada en el relevamiento hecho, señalaron que por problemas de pagos no saben cuándo volverán a atender reconociendo el 100%”. Ahora en el caso de la farmacia Moreno directamente no trabajan con el PAMI”.

Desde la Defensoria del Pueblo denunciaron que “el Gobierno Nacional no puede dejar de subsidiar los medicamentos de nuestros adultos mayores, puesto que por su condición, les cuesta movilizarse y en un gobierno en el que juegan a prueba y error si alguien no los representa o no se queja por ellos los jubilados que en su mayoría no pueden comprar los medicamentos, suspenden sus tratamientos con todas las consecuencias negativas que ello implica para la integridad psicofísica de los mismos”.

Por ello es que nuevamente se instara de manera formal al titular del PAMI local, Iván Kaluk a que insista con acciones concretas al Director Ejecutivo del PAMI Central, Sergio Daniel Cassinotti, a que se normalice la entrega de medicamentos con un 100% de descuento que les debe otorgar el PAMI y reconocer las farmacias, todo a través de un tramite que se inicia en el instituto y en donde de acuerdo a las patologías y a un vademécum que se encuentra vigente se van considerando los porcentajes de beneficio, siendo obviamente los pacientes con tratamientos especiales, de altos costos y afiliados con discapacidad, los que deberían gozar de una cobertura de 100% y en un 50% al 80% en patologías crónicas y de un 50% al 60% en patologías agudas; protección a la salud de nuestros abuelos que en la mayoría de los casos queda librada a criterios médicos y burocráticos que en los últimos tiempos los han convertido en tan solo, “un número”.