Verifican normal prestaciones a pacientes con o sin obra social en hospital del 2 de Abril

Ante los reclamos de usuarios del servicio sanitario que se brinda en el Hospital de Día del 2 de Abril, y en los cuales se afirmaba que se negaba atención a distintos pacientes que habían concurrido al mismo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia estuvo en el nosocomio y verifico la normal prestación de servicios sanitarios.

Desde el Organismo de la Constitución se cursaron las actuaciones correspondientes y fue la Dra. Viviana G. Guzmán, Directora de dicho nosocomio, quien ilustró mediante la Nota Nro. 21/18 que el antes citado desde su inauguración ofrece sus servicios a la comunidad toda, no solo del area Programática, sin distinción alguna.

Asimismo, se ofrece en el mismo, todo tipo de auxilio a quien demande la resolución de alguna problemática de salud, habiéndose implementado un sistema de turnos, tanto por la mañana y por la tarde, rigiéndose además por un Protocolo, en el cual, cualquier paciente tenga o no obra social y asista a dicho establecimiento, es atendido sin cuestionamiento alguno. Por otra parte, para los casos que no son de urgencia se encuentran los turnos programados, ya que en el lugar prestan servicios 2 médicos clínicos, 2 médicos generalistas, 3 pediatras, 2 nutricionistas, 2 ginecólogos, 4 odontólogos 1 medico comunitario, 1 diabetólogo, 3 kinesiólogos, 4 bioquímicos, 4 técnicos radiólogos y 7 enfermeros en forma permanente que son auxiliados por otros 4. Se informó además que también el Hospital cuenta con las -Guardias Médicas- que son de lunes a lunes con personal de enfermería capacitado, médico de guardia, donde los vecinos en varias ocasiones son pre- internados en algunas de las 6 camas con las que cuenta el lugar y luego de diagnosticados, medicados, se retiran hacia sus domicilios o de lo contrario son derivados a Centros de Mayor Complejidad, entre los que se encuentran el Hospital Central, Madre y el Niño o en su defecto Hospital de Alta Complejidad.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, visito el lugar en el día de ayer y pudo constatar que las atenciones se desarrollan con absoluta normalidad y recopilando datos en el propio hospital pudo determinar que por mes se atienden entre 1800 a 2400 personas que provienen fundamentalmente de los barrios 2 de Abril, Collucio, Venezuela, Guayaibi, Ibirá Pita, Timbo I y II, el Quebrachito I y II, Guayacanes, Urunday I y II El Palmar, El Mistol, Juan Manuel de Rosas, Cono Sur , Illia I y II, Irigoyen II, 8 de Marzo, Roberto Sotelo, Federación, Santa Lucia (Ex Hornero), La Paz, San Pedro, Parque Urbano, 7 de Noviembre, Malvinas Argentinas y el Bº Libertad que conforman el Distrito IX; no obstante lo cual se pudo probar la presencia de vecinos de otros barrios que también son atendidos sin inconveniente alguno, para luego ser derivados a los nosocomios que les corresponden conforme a sus domicilios; surgiendo de las planillas de atenciones que los días viernes, sábado y domingo crecen en un mayor número.

Reclamo

Por otra parte desde el Organismo de la Constitución se informó que en cuanto a la denuncia formulada por la agente Reina Martínez, por presuntas guardias no abonadas en el Hospital de la localidad de Palo Santo, el ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dra. Clara Patricia Alegre, -Directora de Gestión de Personal- acreditó documentadamente que todas las guardias de los periodos dic/2017, ene/2018 y feb/2018 fueron abonadas en tiempo y forma a la agente antes citada. Siendo necesario aclarar que al haberse usufructuado 15 días de licencia por la reclamante, se dio la situación de que las guardias que no se prestan, no se pagan y por lo tanto la pretensión de la Agente en cuestión deviene absolutamente improcedente, siendo además necesario mencionar que la -programación de guardias- es exclusiva competencia de la Dirección de cada establecimiento, a fin de garantizar la cobertura de los servicios, conforme a la Reglamentación de la Ley Nº 787 de la Carrera Sanitaria.