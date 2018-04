Instan a la comunidad a la donación de sangre voluntaria, habitual y gratuita

Compartir











Cada vez son más las personas que se suman al acto sublime de amor al prójimo como es la donación de sangre voluntaria. Sin embargo el ministerio de Desarrollo Humano provincial continúa promoviendo este gesto solidario para concientizar sobre la importancia que tiene para salvar vidas.

“La decisión de donar sangre es muy valiosa, pero repetir la donación regularmente convirtiéndonos en donantes voluntarios y gratuitos, es aún de un valor mucho mayor”, explican desde el Centro Provincial de Hemoterapia dependiente de la cartera de salud pública provincial.

Cabe recordar que la donación de sangre es un procedimiento sencillo, indoloro y seguro. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

El procedimiento de la donación es siempre supervisado por profesionales especializados y calificados que realizan al donante entrevistas previas, establecidas por protocolos nacionales e internacionales que aseguren que la persona pueda ser donante. Mientras que el material que se utiliza es completamente estéril y descartable y, en ningún caso se pone en contacto con otros donantes.

En tan solo 15 minutos y con la extracción de 400 mm de sangre se pueden salvar 4 vidas, o bien beneficiar a muchas personas que se encuentran internadas.

Por eso desde el ministerio de Desarrollo Humano reiteran la convocatoria “a todas las personas que reúnan los requisitos para ser donantes para que se informen del tema y desterrar mitos que perjudican la donación, y que tomen la decisión de ser donantes acercándose a los bancos de sangre de nuestros hospitales y efectivicen su donación”, insisten.

Los interesados pueden dirigirse a las diferentes Postas de Donación de la provincia. En capital: Hospital Central, Hospital de la Madre y el Niño, y Hospital Distrital N° 8 de lunes a viernes de 7 a 10 hs. También al Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad de lunes a viernes de 7 a 11 horas. En el interior: Hospital de Pirané, El Colorado, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Clorinda y Laguna Blanca.

Requisitos

Para ser donantes las personas deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haber donado sangre en los últimos tres meses y no estar tomando ningún medicamento. No deben padecer enfermedades que sean transmitidas por sangre como la hepatitis, HIV o Chagas entre otras, tampoco se recomienda a aquellos que se hayan realizado tatuajes o perforaciones con un plazo menor a un año.

Al momento de la donación se recomienda no acudir en ayunas. Es necesario realizar el desayuno normal de todos los días para no sufrir descomposturas.