Ante un estado nacional ausente, sistema de salud local garantiza los medicamentos

Ante la falta de provisión de medicamentos para los tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades del Estado Nacional, el Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Desarrollo Humano una vez más hace frente y da respuesta a los reclamos. Teniendo en cuenta que es de suma importancia para la salud de muchos pacientes.

Facundo Argañaras es un joven de 27 años, oriundo de la localidad de Fontana, paciente del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” que padece Linfoma Hodgkin estadio IIIB, un cáncer del tejido linfático.

La madre del joven María Jesús Torres comento “hace dos meses su Doctor hizo el pedido a nación para la droga y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Es una enfermedad que todos sabemos que es un cáncer si bien tiene su tratamiento, tiene que ser continuo no cortado. No podemos esperar más”.

La cartera sanitaria provincial una vez más sale hacer frente ante esta situación, brindando una pronta respuesta y provisión de las drogas oncológicas que necesita el paciente. Ya que debe recibir el tratamiento en forma y tiempo oportuno para su recuperación.

Desde la Institución expresaron “estos pacientes no pueden esperar, son medicamentos difíciles de conseguir, la falta de respuesta por parte de nación, hace que nosotros tengamos que salir a sustentar y priorizar la vida del paciente”.

Además remarcaron que gracias a la gestión del Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfran, hoy se están entregando estas drogas, como así también cumpliendo y garantizando la normal provisión de los medicamentos oncológicos a los pacientes que se encuentran en tratamiento, dentro de la provincia, brindando al enfermo la asistencia que se merece.

María Jesús Torres dijo “Hoy yo estoy muy agradecida con todo el equipo médico, porque siempre nos brindaron una excelente atención en todos los momentos que mi hijo estuvo acá, ya que sin obra social fue internado, operado y gracias a Dios no tuvimos que hacer ningún gasto económico. Y agradecer también al gobierno de la provincia por conseguirnos estas medicacionespara que me hijo pueda seguir con su tratamiento” enfatizo la madre.

Por su parte Facundo también agradeció a los médicos del nosocomio por la pronta respuesta a su situación y comento que de esta manera comenzaría nuevamente el día miércoles su tratamiento.