Concejales radicales ratificaron su respaldo al tarifazo eléctrico

En la sesión de este miércoles en el seno del Concejo Deliberante de la ciudad capital, el bloque UCR-Cambiemos ratifico su tácito respaldo al tarifazo eléctrico al oponerse a adherir a un proyecto en el Senado de la Nación que propicia retrotraer precios de la luz y se establezca un valor diferenciado para estados electrodependientes como es el caso de Formosa.

Quien así lo certifico fue el concejal del PJ, Adrian Muracciole, exponiendo que el bloque opositor “se negó a abordar sobre tablas el proyecto impulsado desde el oficialismo para avanzar en un petitorio conjunto de tarifa diferenciada para usuarios residenciales sin acceso de conexión a redes de gas natural.

El proyecto de ley que no tuvo tratamiento parlamentario deja en claro la “profunda preocupación de los vecinos de la ciudad de Formosa por los elevados costos del servicio de energía eléctrica”, expuso.

Indico que “en su visita a Formosa, el presidente Mauricio Macri reconoció que fue decisión suya el aumento de las tarifas porque a su criterio a los formoseños nos regalaban la energía hace dos años. A partir de eso, tuvimos en cuenta el proyecto de ley que presentaron los senadores nacionales José Mayans, Teresa González y Juan Pais de pedir una tarifa diferenciada para todos aquellos usuarios que no tengan conexión de gas natural, que es el caso de toda la provincia de Formosa”.

En base a lo precisado, indicó, “desde el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante quisimos presentar un proyecto de resolución en el que le solicitamos dos cosas al Poder Ejecutivo Nacional: por un lado, la adhesión al proyecto de ley presentado por los senadores de la tarifa diferenciada para los formoseños y, por otro, que retrotraigan los precios de la energía mayorista a los valores de noviembre de 2017”.

“Lastimosamente, no pudo ser tratado en la sesión porque para tratar un proyecto de resolución sobre tablas necesitamos dos tercios, es decir, por lo menos el voto de ocho concejales, y el bloque del PJ tiene siete, que los cuales estuvimos seis presentes y votamos a favor, ya que un edil tuvo un problema personal y no pudo asistir”, manifestó Muracciole, criticando que “en cambio, los cinco ediles de la oposición decidieron no acompañar la iniciativa así que lastimosamente no pudimos tratarla”.

Mas del 1000% de aumento

Advirtió que “bien es sabido que dicho incremento se dio como consecuencia directa del aumento del precio de la energía eléctrica “Mayorista” de más del 1.000%; 1.100% en los últimos dos años dispuesto por el Ministerio de Energía de la Nación (resoluciones 6/2016, 41/2016, 384/2016, 256/2017, 979-E-2017, 403/2017 y 1991-E-2017), y del aumento de los costos de transporte de la energía eléctrica dispuesta por las Resoluciones de la Secretaría Energía y resoluciones del ENRE N° 75/2017, 627/2017, 630/2017, 37/2018 y 40/2018.

Entre los considerandos del proyecto, se deja en claro que “Formosa está situada en una zona electro dependiente al no poseer gas natural y por consecuencia de las altas temperaturas es necesario la utilización de equipos de refrigeración durante gran parte del año”.

Asimismo, es importante recordar que la provincia de Formosa está ubicada en la región NEA. Dicha zona geográfica es productora neta de energía a través de la represa de Yacyretá ubicada a menos de 500 kilómetros de la ciudad de Formosa. Sin embargo, los usuarios deben afrontar altos costos de transporte.

Según se fundamentó, “el actual precio de energía eléctrica atenta sobre la continuidad, la universalidad y la accesibilidad de este servicio público. Además lesiona la competitividad de los usuarios industriales y comerciales de la ciudad”.

Desde el bloque del FDV, se recuerda a la población que la Provincia de Formosa presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para acceder a una “Tarifa Diferencial” de usuarios sin acceso a redes de gas natural.

Muracciole puso a colación la visita del presidente Mauricio Macri este miércoles 14 de marzo. “Lo recibimos con beneplácito y ha reconocido el incremento de tarifas, y se ha comprometido a trabajar en la búsqueda de una solución a la problemática planteada”, indicó.

Señaló también que “teniendo en cuenta la actual conformación del precio de la energía eléctrica local, la Nación es responsable del 70% de la misma”.

En su artículo primero, el proyecto de Ordenanza que finalmente no contó con el aval parlamentario de la oposición (Bloque Cambiemos), para su tratamiento sobre tablas se “insta al ministerio de Energía de Minería de la Nación a retrotraer el precio de energía mayorista y del transporte de energía a los valores anteriores, al menos a diciembre del año 2017.

En su artículo segundo, se busca adherir al proyecto de ley (de Tarifa Diferenciada para usuarios residenciales sin acceso de conexión a redes de gas natural), presentado en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación este miércoles 14 de marzo con número de expediente S-538/18.