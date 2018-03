Campaña contra el dengue

Compartir











En cada barrio de la ciudad los vecinos juegan un rol muy importante en la campaña contra el mosquito vector del dengue, zika y chikungunya. Si bien las brigadas realizan fumigaciones y descacharrizados de manera planificada en el cronograma semanal, son los habitantes de cada hogar formoseño quienes deben velar por la limpieza de sus patios.

La importancia se da considerando que cualquier elemento en desuso al aire libre, tal sea una tapita de gaseosa, puede acumular agua que servirá de reservorio de larvas, que luego serán mosquitos.

Así es que muchos vecinos valoran el accionar de las brigadas y piden a sus pares, en cada barrio, sumarse a la prevención trabajando simplemente desde sus hogares.

Sin mosquito no hay dengue, y esta situación es entendida por muchos vecinos, quienes comentaron su opinión de las tareas que se realizan en el marco de la prevención y que llamaron a otros vecinos a interesarse y colaborar para evitar la proliferación de mosquitos.

Florencia Carabajal, vecina barrio Vial comentó: “El trabajo que están haciendo las brigadas sanitarias del Ministerio de Desarrollo Humano provincial es realmente para destacar, porque no solo vienen a nuestras casas y nos fumigan todo el patio y alrededores sino que también todos los días, por la mañana y por la tardecita pasan las camionetas fumigando todo el ambiente, y eso lo puede ver cualquier vecino, no es algo que se invente”.

“Yo puedo apreciar el gran trabajo que se realiza en la campaña contra el mosquito que transmite el dengue, hay una permanente concientización en los medios de comunicación y por parte de los brigadistas que visitan nuestras casas, nos enseñan a descacharrizar, a cómo tenemos que mantener nuestros patios y los elementos que no debemos tener, a menos que sea muy necesario, porque pueden servir de depósito para que los mosquitos dejen sus larvas y se reproduzcan, también nos entregan repelentes y larvicidas”, dijo.

Asimismo señaló que “hay una cuestión de fondo que también debemos tomar conciencia como vecinos y es el hecho de que los brigadistas y todo el trabajo que hacen es una ayuda al trabajo que todos los vecinos debemos realizar en nuestras casas, y ahí es donde está el verdadero problema. No todos limpiamos y nos preocupamos de mantener una buena higiene dentro y fuera de nuestras casas, muchos vecinos no limpian, no sacan la basura, acumulan muchas cosas que cuando llueve junta agua y eso es foco de reproducción del mosquito, eso es lo que muchos vecinos no entienden”.

Contó que su suegro, por ejemplo, tiene un taller de heladeras y que ella todos los días se encarga de verificar que no haya agua acumulada en ningún lado, también en su patio controla que las botellas estén siempre boca abajo, que no haya tapitas o juguetes de su hijo tirados porque cuando llueve puede quedar agua y ahí los mosquitos se reproducen.

“La verdad que estoy muy agradecida por el trabajo de concientización que hacen los brigadistas, ya que es muy importante porque nos ayudan a saber más cómo prevenir en nuestras casas y tomar conciencia sobre esta enfermedad que se puede prevenir si todos los vecinos nos tomamos enserio la campaña y nos cuidamos entre todos”, aseguró.

También, Mirta Ramírez, vecina barrio Vial agregó que cada semana los brigadistas pasan por su casa. “Siempre me explican las medidas preventivas que tengo que tomar para no dejar que el mosquito se reproduzca en mi casa. Muchos vecinos piensan que es cansador escucharlos repetir siempre lo mismo pero creo que es la manera más eficaz de hacerles entender lo importante que es mantener nuestros patios libre de cualquier cosa que pueda servir al mosquito para poner sus huevos. Yo, particularmente, tengo vecinos que no sacan nunca la basura, y que acumulan muchas cosas en sus patios, y no se les puede decir nada porque no te hacen caso y encima se enojan”, dijo.

Colaboración

La mujer lamentó que muchas veces, todo el esfuerzo que hace para tener su casa en condiciones no sirve si los demás no colaboran. “Tenemos que saber que la enfermedad del dengue solo se combate actuando con responsabilidad y no solo se logra con el trabajo de los brigadistas, sino que es un trabajo diario de toda la comunidad con la ayuda del gobierno”, resaltó.

En el barrio Villa Lourdes, el vecino Javier Fleitas, dijo que “los brigadistas recorren muy seguido el barrio, y que entran en todas las casas o en las casas que los vecinos los dejan porque hay vecinos que no están, que duermen o que no les quieren abrir”.

“Cuando no los dejan entrar es un gran problema porque entonces esa casa no es controlada y de ahí pueden salir muchos mosquitos que luego nos pueden transmitir enfermedades como es el caso del dengue. La verdad que es una vergüenza como tienen muchos vecinos sus casas, y no entienden que tienen que limpiar. Todos los días escucho la radio y se cansan de decir que hay que prevenir pero la gente hace caso omiso”, opinó.

“Tengo familia en Paraguay y les cuento cómo se trabaja acá en Formosa y se asombran de todo lo que se hace porque allá no se ve tanta prevención, pero también les digo que hay vecinos que no colaboran”, comparó.