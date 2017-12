Décima compartió buenos deseos y regalos con los niños internados

El ministerio de Desarrollo Humano de la provincia organizó una gira de agasajos y regalos para los niños internados que encabezó el ministro Dr. José Luis Décima. Como consecuencia se vivieron emociones a granel y agradecimiento de las familias que valoran la intención de que se sientan a gusto en una fecha especial, a pesar de que están lejos de su hogar.

Así, Décima, Papa Noel y el equipo directivo de salud recorrieron las salas de internación del Hospital de la Madre y el NiñoG.

La magia de la Navidad quedó plasmada en los pequeños rostros de los internados, que al ver a Papá Noel llegar con regalos a sus habitaciones no ocultaron su sorpresa y alegría. En cada oportunidad, el ministro Décima se interiorizó de la situación de cada niño y su familia, poniéndose a disposición ante cualquier eventualidad.

Gestos de esta naturaleza son casi una tradición entre la gran familia del Ministerio de Desarrollo Humano formoseño, que comparte esta actividades con gran recogimiento en el corazón, luego de cada contacto con los niños y por el placer de hacer posible una sonrisa en esos seres humanos que este año les toca pasar la Navidad con un problema de salud.

“Nos reconforta el corazón poder dar una alegría a estos niños y sus familias, pero también tenemos la tranquilidad de que se está haciendo lo mejor por ellos y que muy pronto podrán retornar a sus hogares”, expresó Décima, a la vez que deseo a todo el personal de salud y a la población, una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

La alegría en los corazones fue generalizada

María de la localidad de Lugones quien tiene a su hija internada comentó “Recién vino a visitarnos el ministro Décima y le trajo un lindo regalito. Tanto mi hija como yo nos pusimos contentas porque en estas fechas es muy triste estar lejos de la familia y más aún internada en un hospital, pero momentos como estos te dan un respiro y te hacen olvidar de los problemas y las tristezas”.

“Este gesto que tuvo el ministro con todos los niños internados en el hospital habla muy bien de su persona. No todos hacen esto así que de mi parte un eterno agradecimiento a él y a toda la gente que lo acompaño. Gracias por sacarle una sonrisa a mi hija, eso no tiene precio”, finalizó.

Juana Fernández, quien vive en el barrio 8 de Octubre bis dijo “Cuando entró el ministro Décima por la puerta me quede muy sorprendida, ni me imagine que en una noche tan especial para todas las familias él iba a tener el gran detalle de venir a saludarnos y traerle regalos a los niños que están enfermos”.

“Estoy feliz, no solo por el regalito que me dio para mi bebé sino también porque reconforta el corazón saber que en noche buena los niños internados también tienen sus regalito de Papa Noel, es una forma de hacerlos feliz y que se olviden por un rato de todo lo que les pasa. La verdad, un maravilloso gesto del ministro Décima”.

Finalmente Juana contó “Estoy internada desde el día miércoles pasado porque estoy embarazada de 32 semanas y tengo diagnóstico de placenta previa. La verdad que siento un profundo agradecimiento hacia todos en este hospital, desde las personas que limpian hasta los enfermeros, obstetras, médicos, todos los que atienden acá son maravillosas personas. No puedo quejarme de nada. Me queda muchas semanas para estar internada pero estoy tranquila y cómoda porque acá me hacen sentir así”.