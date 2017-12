La resistida reforma previsional nacional no tiene injerencia en pasivos de la CPS

El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, dejo en claro que la reforma previsional nacional impulsada por el estado nacional y que tanta resistencia ha tenido, “no tendrá ningún tipo de injerencia para los pasivos que depende de la Caja de Previsión Social de la provincia”.

Afirmo que “los jubilados de la CPS deben tener la total y absoluta tranquilidad que el convenio fiscal firmado por el señor gobernador (Gildo) Insfran le da a nuestro sistema previsional una previsibilidad en el futuro y poder hacer frente al 82% móvil a todos los jubilados”.

Fundamento lo señalado en que “en el compromiso fiscal se introdujo una clausula que nos va a dar automaticidad en las transferencias que Anses no lo está haciendo en estos momentos por una interpretación de la ley dictada el año pasado sobre la reparación histórica”. Indico que “desde el dictado de esta ley que lleva más de un año no logramos ponernos de acuerdo las trece provincias que no transferimos nuestras cajas”.

“La aprobación de esta reforma que ha generado tanta resistencia tiene impacto en aquellos que están bajo el régimen nacional, es decir la gente bajo cobertura del Anses, ya sea por jubilación, pensión o AUH”, insistió el titular de la cartera Económica, lo propio en la necesidad de aclarar en “dividir las aguas en cuanto a la responsabilidad de los gobernadores que es la de administrar su propio sistema previsional, como el nuestro que jamás transferimos nuestra caja”.

Por otro loado finalizo diciendo que “este lunes tuvimos la ultima fecha del año de nuestro programa “Compre mas y pague menos” que ha sido un total éxito, a lo que le sumamos otro pequeño aporte que es la tradicional canasta navideña a un precio inferior al de las góndolas que presentamos este miércoles. Es decir con el pago de salarios de diciembre y medio aguinaldo entre los días jueves y viernes, estamos cerrando normalmente el año”.