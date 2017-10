Recordó el gobernador que la actual gestión cumplió con los sueños de varias generaciones

Durante su participación en sendos operativos solidarios “Por nuestra gente, todo” realizados en los barrios San Francisco y San Agustín de esta ciudad, el gobernador Gildo Insfran volvió a mostrar sus diferencias ideológicas con el gobierno nacional; se quejo porque se incumplió con las obras que estaban incluidas para Formosa en el presupuesto nacional y le pidió a la clase media que descrea de los mensajes de la prensa nacional “porque no va a ser oligarca nunca”.

Además, convoco a defender lo conquistado en los últimos años y recordó a la población que su gestión y la del anterior gobierno nacional dieron respuesta y cumplieron con los sueños de varias generaciones de formoseños.

Marco claramente la gran diferencia a la oposición diciendo que su equipo mantiene la misma bandera desde hace años pero que desde el otro lado no pueden decir lo mismo.

“No nos disfrazamos de nada, no nos cambiamos de color, no estamos con ictericia. Cambian de colores, como el camaleón, de acuerdo a la ocasión”, expuso, para señalarles que “si a nosotros nos confían algo, estén seguro que esa confianza será devuelta en hechos concretos para que ustedes vivan cada vez mejor”, declaró.

Tuvo referencias críticas para dirigentes de la oposición que ante el proceso electoral “se sacan fotos con un ministro del gabinete nacional mostrándose preocupado por obras para la provincia”, objetándoles la actitud porque no asumieron ese reclamo con anterioridad ya que hace dos años que se viene repitiendo el incumplimiento del mismo modo que con la desconsideración con Formosa al no transferir un solo peso correspondiente a los aportes del tesoro nacional.

Ahora como estamos en proceso electoral quieren abrazarse a esas obras y dicen que las van hacer. En el presupuesto 2018 van hacer lo mismo, nos van a poner en el presupuesto y después no nos van a dar. Ojalá me equivoque, pero hace dos años que nos hicieron lo mismo, no nos han mandado un solo centavo para llevar adelante las obras, siquiera la licitaron”.

Les ratifico a los vecinos que ese sector de la ciudad será un lugar privilegiado con atractivos a partir de la avenida Ribereña. “Todas las calles del barrio se enripiarán y prontamente se iniciara la repavimentación de la avenida Teniente Massaferro”, anuncio.

En sus mensajes, hubo exhortaciones a los vecinos para que asuman sus responsabilidades y actúen conjuntamente con el municipio capitalino para evitar situaciones que damnifican el medio ambiente, tal lo observado en el barrio San Agustín donde se arroja basura detrás de las barreras de defensa con el riesgo que ello implica para la salubridad del conjunto de los habitantes de la ciudad al ser transportadas hacia el riacho y el río.

Ante inquietudes sobre la titularización de los predios que habitan, les pidió paciencia con el compromiso de responder a esa solicitud sin dejar de recordar que fue su gobierno el que logro que esos terrenos que estaban en situación irregular pudiesen garantizarles la tranquilidad de que podrían establecerse allí con sus familias.

Aquí Insfran recordó otra de las moras del gobierno nacional con Formosa que no cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de residuos para esta capital tras dejar sin efecto obras similares acordadas por el gobierno anterior con otras cinco localidades del interior, las que tienen asignadas financiamiento internacional.

Quedan más obras

Con respecto a la gestión provincial, el gobernador dijo que quedan muchas obras por inaugurar a lo largo y ancho de la provincia, pero por las obligaciones del cronograma electoral señalan que hasta este viernes 6 de octubre se podrá llevar a cabo ese trámite tras lo cual todo quedara referido a actividades de proselitismo político, no obstante lo cual anticipo que las habilitaciones proseguirán después de las elecciones del domingo 22.

“Faltando 22 días, les vengo a decir que tenemos que recorrer casa por casa para hablar con todos los vecinos y hacerles entender, fundamentalmente a los de la clase media, que se dejan influenciar por los mensajes de la prensa monopólica de la Capital Federal, que no se crea oligarca, porque no va a ser oligarca nunca……que se crean formoseña y de clase media”, expreso.

Complementando ese concepto, Insfran opino que “ese ascenso social solamente se consigue cuando hay un gobierno nacional y popular que distribuye la riqueza porque cuando hay gobierno nacional como el actual que la concentra, van a dejar de ser clase media”.

Defender lo hecho

“Lo único que queremos es, al menos, defender lo que hemos conquistado y dar pequeños pasos de avance”, subrayo para insistir en que se debe tomar conciencia acerca de esa situación e instar a que “no crean en los globitos o en las estadísticas que señalan que todo marcha bien tal como lo describen todos los indicadores que publican en los diarios”, insistió.

“Pero no dicen- acoto- que si un país tiene que endeudarse para pagar déficit, no tiene futuro porque si bien es cierto que se consiguen prestamos hay que pagarlos y si el PBI disminuye y la balanza comercial es negativa hay que preguntarse de donde van a salir los dólares para hacer frente a esas deudas contraídas”.

Ante ese cuadro, anticipa que “se irán recortando todos los programas sociales y seguirán así hasta que también eso resulte insuficiente por lo que, con la aclaración que no quiere que se lo considere “bicho mal agüero”, pero que resulta necesario tomar conciencia de la situación que se vive.

Posturas en el PJ

“Hay compañeros que dicen que no hay que confrontar; pero yo no entiendo la política de otra manera porque justamente se trata de la confrontación de ideas y nosotros estamos confrontando con el gobierno nacional porque no estamos de acuerdo con la ideología que tiene para llevar adelante la política”, resalto.

Por esa razón, formulo “un llamado a la reflexión a los compañeros a nivel nacional para que no se “apichonen” ni entreguen nuestras banderas de este movimiento que ha surgido para defender a los que menos tienen…no puede ser que tengamos miedo a esta altura para defender las banderas por las que muchos compañeros entregaron sus vidas y nosotros ¿ no vamos a ser capaces de imitarlos para defenderlas?”.

En el plano local, el mandatario demando un compromiso: “salgamos de acá para que hablemos y demos toda las discusión que sea necesario; para eso hay que escuchar para determinar cuál es el problema y analizar entre nosotros para recrear las respuestas, porque nuestro gobierno y el nacional que antecedió al actual nos ha permitido dar muchas respuestas a sueños de varias generaciones de formoseños y no tenemos derecho a entregar tan fácilmente todo lo que hemos construido hasta ahora”.

Mensaje a los jóvenes

En sus alocuciones, el jefe del PEP agradeció el compromiso demostrado en la acción militantes y solidaria por los jóvenes de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios y pondero la claridad conceptual de los jóvenes que hablaron en los dos barrios por lo que descuenta que con ese protagonismo de las nuevas generaciones a Formosa le aguarda un futuro venturoso.

Aludió a que como vive en el Emilio Tomas es vecino del San Agustín y ve pasar frente a su casa a muchos jóvenes en dirección a la disco bailable “Bambu”, al tiempo de revalorizar el rol que le cabe la generación juvenil.

En el San Francisco justamente destaco las reflexiones de Natalia, dirigente de la federación que nuclea estudiantes secundarios, entendiendo que si los jóvenes piensan de la misma manera que ella que destaco todo modelo político que tienen al ser humano como centro de sus acciones, Formosa tiene un futuro promisorio

Insisto a los jóvenes a formarse y discutir en el marco del respeto y no las descalificaciones

Disintió a quienes señalan que estos no saben hacer nada, y renovó su exhortación a que “hagan cosas, adquieran experiencia, y eso no llega esperando que pasen los años de brazos cruzados”, para humorísticamente afirmar que “es mejor ser un viejo sabio que un viejo choto”.