El HAC fomenta el deporte y celebra sus 22 años con una maratón

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) continúa reafirmando su compromiso con la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables, no sólo desde la atención médica integral, sino también a través del fomento del deporte.

En este marco, recientemente, atletas que representan a la institución participaron activamente de la maratón dentro de las “Olimpiadas Deportivas 2025 Mes del Empleado Público”organizada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) del Gobierno de la provincia de Formosa, demostrando que la actividad física es una herramienta fundamental para fortalecer la salud y la integración de la comunidad.

En este sentido, el próximo 10 de octubre el HAC invita a toda la sociedad a sumarse a la 4ta maratón que se realizará en la Costanera de la ciudad de Formosa a partir de las 17 horas, en el marco de su 22º aniversario.

Será una jornada abierta a la comunidad, con el objetivo de celebrar un nuevo año de servicio, promover la participación ciudadana y seguir impulsando el deporte como pilar de bienestar.

De esta manera, se reafirma el rol como institución modelo, no solo en el ámbito de la salud, sino también como promotor de iniciativas que fortalecen la calidad de vida de los formoseños.