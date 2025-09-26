Nueva jornada sanitaria para los vecinos originarios de la colonia San Carlos

Compartir

En la mañana de este miércoles 25 de septiembre, un equipo del Hospital de Subteniente Perín, llevó adelante una nueva visita programada a la comunidad San Carlos, donde ofreció atenciones, acompañadas por numerosas prestaciones de salud gratuitas, destinadas a las familias Qom que residen en el lugar.

La directora del nosocomio, la licenciada Mirta Pereyra, comentó que “niños y adultos recibieron atenciones médicas, controles de enfermería, y la aplicación de vacunas de Calendario como también los refuerzos de vacunas COVID- 19”.

Asimismo, el equipo de salud hizo entrega de medicamentos, según las indicaciones médicas y se realizó el monitoreo del estado de salud y de los tratamientos de los pacientes con diagnóstico de enfermedades crónicas.

En cuanto a los controles, detalló que se hicieron mediciones de peso y talla, más el control de signos vitales, y se complementó con una exhaustiva evaluación nutricional a cada paciente, desde niños hasta adultos mayores.

Por otra parte, además de los controles prenatales efectuados a las embarazadas, ofrecieron consultas para las mujeres en general, con consejos sobre procreación responsable y planificación familiar.

“Eso fue acompañado por la entrega gratuita de los métodos anticonceptivos que tenemos disponibles desde nuestro hospital, con la información detallada para el uso correcto y adecuado de cada uno”, mencionó la licenciada.

Concientizar para salvar vidas

Como parte del trabajo obstétrico, se desarrolló una charla para concientizar a las mujeres sobre la importancia del PAP y del Test HPV para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino.

En relación a eso, Pereyra indicó que se recordó que “en el Hospital de Subteniente Perín pueden hacerse el PAP de manera completamente gratuita. Y que hacerlo, lleva tan solo unos minutos, es indoloro, sencillo y es altamente efectivo”.

A la vez “quedamos de acuerdo en que, si coordinamos, podemos hacer la toma de la muestra en la misma salita de la comunidad, recalcando que la detección temprana es prevención y puede salvar vidas” resaltó.

La colonia Qom San Carlos cuenta con un centro de salud “donde hay un agente sanitario que diariamente atiende la consulta de los vecinos y está comunicado permanentemente con el hospital para comunicar en caso que se presente alguna situación que se deba resolver”, marcó la licenciada. Agregando que, además, el equipo de salud del nosocomio, concurre al lugar cada 15 días para brindar completas atenciones y otros servicios.