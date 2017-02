Advierten que severa desatención del PAMI a sus afiliados

“Ante la deficiente respuesta de la obra social de los Jubilados, PAMI, los pacientes acuden a sistema público provincial en busca de soluciones para su salud o la de familiares”, afirmó José Vera, referente del Hospital de Salud Mental

“Los pacientes de esta obra social – PAMI -, deambulan de un lado a otro tras intentar en vano obtener respuestas desde las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La sobrecarga al sistema de salud formoseño, es “colosal” ya que cada vez es peor la inacción total de las autoridades del PAMI”, expresó Vera al referirse a la situación por la que atraviesan pacientes de salud mental afiliados a la mencionada obra social nacional.

El funcionario fue contundente al afirmar que “la provincia de Formosa, está haciéndose cargo de todos los afiliados del PAMI, en lo que son las atenciones médicas propiamente dichas, prestaciones de enfermería, provisión de medicamentos, internación, contención a familiares, traslados, entre otros. Ellos directamente se desentienden del tema derivando a la faz provincial todo. Nuestro sistema de salud, se hace cargo de la internación de los pacientes afiliados al PAMI en todos los sentidos y con todo lo que ello implica”.

Fue contundente al afirmar además que “Nosotros, nos hacemos cargo de los afiliados del PAMI en las atenciones psiquiátricas, en las atenciones de emergencia, atenciones primarias, en lo que significa una internación con sus medicamentos e inclusive en lo que hoy por hoy es una atención ambulatoria”, agregando que “los jubilados del PAMI, los afiliados, son sometidos por su propia obra social a una tremenda quita de atenciones, en todo los niveles, inclusive los de mayor complejidad y vuelvo a afirmar, que esto al sistema provincial, lo está sobrecargando de una manera enorme”.

Vera indicó luego que “esto causa la desesperación de los afiliados del PAMI, y causa hasta vergüenza ajena(en referencia a los funcionarios nacionales) en todos los casos por el abandono a los que son sometidos los abuelos en las prestaciones médicas esenciales y por ende en la desprotección total a que los dejan. Nosotros no podemos comprender este tipo de actitudes mezquinas por parte de las actuales autoridades de la obra social de los jubilados, ya que somos siempre priorizamos la salud del prójimo y mucho más tratándose de personas vulnerables. Jamás desde el sistema de salud provincialdejaremos solos a nuestros “Abuelos”, sería una actitud inhumana”.

Finalmente José Vera expuso: “Causa pena ver cómo el PAMI, no cumple en Formosa con las asistencias más básicas, las atenciones ambulatorias, las de tránsitos provinciales y mucho menos las de alta complejidad. A pesar de todo esto que hoy nos implica una super-subrecarga, nosotros no vamos abandonar jamás a los pacientes, porque entendemos que siempre, debe primar lo humano por sobre las mezquindades y recortes económicos”, sostuvo