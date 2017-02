La Defensoría y el INADI buscan solucionar los conflictos de tierras en el lote rural 67

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca se reunió con el actual titular de la Delegación del INADI en Formosa, Dr. Emanuel Zieseniss, para abordar la conflictiva situación que se vive desde hace unos siete años aproximadamente en una fracción ocupada por familias de pobladores originarios del Lote Rural 67 contiguo al barrio Namqom de esta ciudad capital.

Los hechos muestran que desde el 2009 diferentes familias pertenecientes al Lote Rural 68 (Namqom) se fueron desplazando hasta el actual lugar, conformando nuevos asentamientos en tierras que poseen dueños o titulares con títulos desde hace tiempo, los cuales se encuentran debidamente registrados.

Ambos funcionarios coincidieron en coordinar acciones, para evitar todo hecho o acto de violencia que pudiera suscitarse en el lugar antes citado por cualquier motivo e instaron a la Justicia a que se aboque con mayor agilidad a este problema, que también se encuentra judicializado y así deslindar responsabilidades.

No obstante lo cual, y más allá de lo judicial, también se coincidió en ahondar sobre una resolución pacífica, legal y no excluyente, de todos los integrantes de las familias de pobladores originarios que actualmente están viviendo en el Lote Rural Nº 67 y para ello se delineo una serie de acciones y gestiones, por un lado con Organismos Nacionales Competentes y por otro lado con Instituciones y Áreas Provinciales y Municipales, que junto a los representantes de los originarios y los titulares de las tierras, tengan por objetivo a corto plazo, obtener una solución integral y de fondo sobre este conflicto, haciéndose respetar siempre los Derechos Humanos y de toda índole que no deben ser conculcados, para evitar toda clase de avasallamiento y nuevos delitos.