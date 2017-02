Roques estima un aumento del 80% en la tarifa eléctrica

La gerente de REFSA Electricidad, Mirian Roqués, estimo en un 80% el aumento de la tarifa eléctrica desde el primero de febrero, incremento establecido a partir de la decisión del gobierno nacional de eliminar subsidios al servicio e imponer subas.

Expuso Roques que el miércoles último se notificaron de la resolución 20 del ministerio de Energía nacional, que es la que dispuso esta nueva quita de subsidios al servicio. Aunque recordó que ya el 14 de diciembre, el secretario de Energía de la Nación, Alejandro Srouga, en el marco de la audiencia pública por el precio mayorista de la energía que se desarrollo en nuestra ciudad, ya había adelantado la quita de subsidios de una manera gradual con el propósito de transparentar el costo medio de la generación.

“O sea que estamos ante el cumplimiento efectivo de lo anunciado entonces, lo que significa un aumento en el costo mayorista de la energía se cuantifica en $400 el mega en el mes de febrero y a partir de marzo a $640. Es decir que en este lapso de tiempo pasa de los $320 en que estaba a ese $640 del mes de marzo próximo”, preciso.

Recordó que” un año atrás se pagaba $84 y se paso a $320, y ahora se da nuevamente este incremento que trepa a los $640”, con lo cual queda expuesto el volumen del incremento.

Amplio en esta línea repasando que “REFSA fue pagando todos estos aumentos, aun ante el enorme desfasaje financiero producido. Y es que ese incremento muy importante de entonces correspondieron a lecturas que se hacen en los meses de febrero y marzo, y se facturan a partir de abril-mayo, y finalmente comenzamos a cobrar en junio”.

Retomando este nuevo aumento, Roques expuso que “se trasladara a lo que cada usuario consume desde este primer día del mes de febrero, que insisto para la distribuidora implica un incremento a $400 el mega. Eso lo traducimos en un cuadro tarifario de acuerdo a una formula según la categoría y banda de consumo, conforme lo establece nuestro contrato de concesión”.

Preciso que “esa ecuación descrita se traduce finalmente en la factura, que aun no podemos decir con absoluta precisión porque nos faltan dos datos variables que integran la tarifa y que el ENRE aun no nos envió. De todos modos, insisto y se trata de una estimación, estaríamos en un aumento del 80%, aunque remarco que esto no es lineal, depende del consumo”.

Dijo asimismo que “REFSA como distribuidora constituye el último eslabón de esta cadena del mercado, pero esta medida de quita de subsidios y aumento en la tarifa de generación y transporte que se traslada al cuadro de febrero-marzo-abril es una decisión de carácter nacional”.

Explico asimismo que “estamos trabajando para estar remitiendo al Ente Regulador en las próximas horas nuestra propuesta del nuevo cuadro tarifario y donde estará establecido el costo de la energía que se trasladara al usuario para las lecturas que comenzaron desde el primero de febrero. Hablo del costo unitario del kilovats/hora”.

Ratifico finalmente que “estamos en plena revisión tarifaria, proceso que después culmina con una audiencia pública donde se expondrán cuales son los costos y donde quienes tengan interés podrán hacer aportes o lo que consideren necesario. Luego en el seno del Ente Regulador se harán los análisis correspondientes, porque es quien determina el costo que tendrá y que se plasmara a través del dictado una resolución”.