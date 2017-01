Terminó el segundo módulo de la Colonia “Niños Felices”

Culminó el segundo módulo de la colonia de vacaciones “Niños Felices” que se desarrolla en el Paraíso de los Niños, organizada por el gobierno provincial. En esta oportunidad, más de 450 chicas y chicas de los barrios 1 de Mayo, El Porvenir, Luján, Juan Domingo Perón, San Miguel, Las Delicias, Villa Belgrano y El Resguardo, dijeron presente en las piletas del complejo deportivo.

Durante el cierre, además del refrigerio y los talleres, hubo sorteo de bicicletas, balones, regalos sorpresa y un show musical.

La semana próxima será el turno de los niños de los barrios Simón Bolívar, Antenor Gauna, 8 de Marzo, en el turno mañana, y Santa Rosa, Laguna Siam y Obrero en el turno tarde.

De acuerdo a lo establecido por la organización de la colonia, son los dirigentes barriales los responsables de invitar a los niños de los barrios y concentrarlos en el lugar indicado para que pase el micro del Gobierno provincial a buscarlos, para llevarlos hasta el Paraíso.

“Acá los recibimos, los dividimos por sexo y edad, en ocho grupos, tenemos 10 guardavidas. Desayunan, y cada uno participa de un taller, y los días viernes, algún show. Después por supuesto pileta, donde reciben las nociones básicas de cómo mantenerse a flote” contó Soledad Robles, una de las responsables de la Colonia.

Soledad, hija de Tito Robles, fallecido hace 3 meses e histórico responsable de estas actividades, agradeció al gobierno provincial la posibilidad de continuar con el trabajo iniciado por su padre.

“Estoy muy agradecida al gobierno de la provincia que me dio esta oportunidad, porque hace tres meses falleció mi papá, porque se lo extraña muchísimo. Acá tenemos una foto enorme, por eso lo tenemos tan presente, y siempre recibo muchas muestras de cariño de todos acá, es una forma de hacer el duelo que tenemos. En cada niño o señora grande, hay historias con mi papá, estoy muy orgullosa de él, y muy agradecida de estar en este lugar” contó.

Robles también invitó a las mujeres que quieran tomar clases de aquagym, todos los días de 20 a 21 horas, en el mismo complejo, a partir de los 18 años.

Salud

La médica Viviana González responsable del equipo de Salud y parte del Ministerio de Desarrollo Humano explico en qué consisten las actividades que se desarrollan dentro de la colonia de verano: “Las actividades son recreativas e interinstitucional ya que hay varias instituciones colaborando con este evento que se realiza todos los años en el complejo Evita, nosotros los médicos aquí presentes nos encargamos principalmente los días lunes y martes de realizar el examen de ingreso a la pileta en el cual participan pediatras, médicos generalistas y dermatólogos ya que los problemas que se suelen suscitar con más frecuencia son los dermatológicos a su vez a los niños se les examina el aparato respiratorio, el cardiovascular, se realiza un examen físico porque aquí la actividades no son de esfuerzo sino recreativas”.

Dijo que “También contamos con un equipo de emergencia por si llegase a ocurrir algo y en ese caso se pueda trasladar al niño al hospital de la Madre y el Niño en donde también hay una articulación en donde se les brinda prioridad a los niños de la colonia de vacaciones en casos de emergencia”. Agregó que “Hasta el momento no hemos encontrado ninguna lesión de gravedad, solo leves lesiones de piel para lo cual le brindamos los insumos aquí en el predio de la colonia de vacaciones. Es importante destacar que además de las actividades recreativas los niños/as que acuden a la colonia reciben charlas informativas sobre la importancia que tiene el cuidado del cuerpo. Esta es la única colonia de vacaciones en el país que es gratuita, lo cual demuestra la importancia y la excelencia del gobierno hacia los niños”.

Al inicio de cada semana se renueva el grupo de niños de diferentes barrios que disfrutan de esta iniciativa del gobierno provincial, Mabel Gon madre de varios niños que asisten a la colonia de vacaciones expreso su agradecimiento: “Nosotros estamos muy agradecidos de poder participar, es hermoso ver disfrutar a los niños y ver lo lindo y bien cuidado que esta el predio, contamos con todas las comodidades tanto los niños como los padres que formamos parte de la delegación. Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia los profesionales que se encuentran en el predio como así también hacia el señor gobernador de la provincia ya que sin su compromiso esto no sería posible” sintetizó.