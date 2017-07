“El EROSP garantiza derechos de los usuarios en la verificación de medidores”

La titular del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), doctora Claudia Inés Villarruel, señaló que los procedimientos de verificación de medidores de energía eléctrica que realiza la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica son supervisados por técnicos de ese organismo para “garantizar los derecho de los usuarios”.

Precisó que frente a la detección de irregularidades, como ser puente entre fase de entrada y salida, entre otras, la empresa Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA) está facultada, de acuerdo con la legislación vigente -art. 5.4 inc. b- del reglamento de suministro, a emitir una factura complementaria, por la energía consumida y no facturada.

La funcionaria aclaró que se trata de una actuación que surge de las facultades de la empresa prestataria frente a la detección de una irregularidad.

Recordó que desde hace dos años aproximadamente la empresa lleva adelante el programa de recupero de energía el cual tiende a que los usuarios del servicio público de electricidad abonen lo que efectivamente consumen, mediante la verificación de los medidores. En estos casos, resaltó la funcionaria, interviene el EROSP “para salvaguardar los derechos de los usuarios”.

Puso de relieve que el Ente Regulador cuenta con una área técnica, integrada con profesionales idóneos en la materia, que se encarga de supervisar las verificaciones de medidores junto con REFSA, y emite su opinión técnica ante la eventualidad de alguna irregularidad cuya graduación varía, siendo una de las más graves lo que se denomina “puente entre fase de entrada y de salida” para sortear el paso de energía por el medidor y que faculta a la empresa que brinda el servicio a emitir una factura complementaria.

Aclaró que en los casos que “el usuario no esté de acuerdo con la emisión de la factura complementaria, debe dirigirse al EROSP para formular su reclamo” donde “no necesita patrocinio letrado porque el trámite es absolutamente gratuito y se le brinda asesoramiento legal, contado también con formularios de reclamos para facilitar el tramite al usuario”.

“Desde el EROSP, se atienden las consultas o reclamos formulados por los usuarios de toda la provincia, en coordinación con las delegaciones en el interior, ya que se trabaja activamente en tal sentido, invitando a los usuarios a acercarse al Ente regulador a fin de evacuar dudas”, concluyó.