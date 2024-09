Formosa se ve afectada por el humo de incendios forestales 

Compartir

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia especial para diez provincias del norte del país debido a un corredor de humo originado por incendios forestales en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Las provincias afectadas incluyen a Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, todas bajo alerta por posibles inconvenientes en la vida cotidiana. A partir de este lunes 9, la alerta violeta también alcanzará a Entre Ríos y Buenos Aires.

La presencia de partículas en el aire puede resultar perjudicial, especialmente para personas con problemas respiratorios, y también hacer que la visibilidad se vea reducida.

Las condiciones de humo se mantendrán hasta este miércoles 11, cuando un nuevo frente frío desde el sur cambiará la dirección del viento, permitiendo la entrada de aire más limpio desde la Patagonia.

Consultas en aumento

En ese marco, el doctor Vicente Llanes, médico neumonólogo, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “estamos viendo que las consultas a consecuencia del humo en el ambiente han aumentado”.

Advirtió en ese sentido que esta situación “es muy peligrosa para las personas que tienen enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas”, como los pacientes con EPOC, asma bronquial, alergias o insuficiencia cardíaca.

“Estamos advirtiendo a la población en general que hay que tener algunos recaudos necesarios para evitar el tema de intoxicarse y que esto que está pasando nos perjudique más a la salud”, señaló.

A modo de ejemplo, mencionó que “recomendamos que los pacientes estén bien medicados, es decir que ajusten su medicación en forma adecuada”, como también que “acudan a su médico de cabecera si fuera necesario”.

Además, aconsejó “tomar algunas precauciones como cerrar la casa para que no entre el humo, prender el aire acondicionado, tratar de que las rendijas estén tapadas con un trapo de piso mojado, evitar prender sahumerios o aromatizadores en el ambiente, no fumar y si se hace actividad física, realizarla en un ambiente cerrado, no al aire libre”.

En cuanto a los niños, dijo que hay que mantenerlos en ambientes cerrados, en lo posible, con aire acondicionado.