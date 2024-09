Insfrán en Pirané: “Debemos volver a la madurez política y la discusión de ideologías, porque el que agravia no tiene nada que ofrecer”

Compartir

El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, encabezó un nuevo operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, este sábado 7 de septiembre en la EPEP N°36 de Pirané y, al oficiar como orador principal, anunció dos obras importantes para la ciudad: el matadero y el Polideportivo municipal.

De esta manera, al iniciar su intervención, expresó su gratitud por ser recibido por “un amigo y compañero muy especial: Mario Antonio Zaragoza” y le dijo: “Mario, gracias por el esfuerzo que hiciste para compartir con nosotros, tuvimos el honor de ser diputados de la primera camada y tenemos muchas historias para contar”.

Asimismo, el primer mandatario retomó un tramo del discurso que brindó la Presidenta del Centro de Estudiantes de la EPET N°3 quien habló de la importancia de debatir y sostuvo que “la política se trata de eso: de debatir y no de agraviar, como está muy de moda”.

“Nosotros estamos abiertos a todo debate político que sea, pero de ideología, no de agravio. El que agravia es porque no tiene nada para ofrecer y nosotros tenemos demasiadas cosas para ofrecer”, aseguró.

Y aclaró: “Quien les habla, personalmente, no va a responder ningún tipo de agravios, no es mi naturaleza y tampoco me he formado en ese ambiente de acusaciones que, por supuesto, aunque sean mentira, hoy por los medios masivos de comunicación se propagan por todas partes y es como si fuera que uno esparciera pedacitos de papeles y viene un viento”.

En este punto, Insfrán se preguntó: “¿Cómo se hace para recuperar todo? Aunque después demuestre que sea lo contrario, lo más grave y lo más triste es la condena social, porque se dicen verdaderas barbaridades, aunque después haya fallos y te condecoren, la condena social ya está. Nosotros no queremos eso, menos para nuestro pueblo”.

En ese sentido, pidió “volver a la madurez política” que es la discusión de ideologías, porque “podemos pensar diferentes, discutir proyectos diferentes, podemos ser amigos pensando diferentes”, pero no podemos “agraviarnos gratuitamente de la noche a la mañana”.

“Eso demuestra que alguien está mintiendo, si hoy sos bueno mañana resulta que sos el diablo, es increíble. Yo de cualquier manera, no voy a incursionar en ese terreno, demasiadas cosas tenemos pendientes para realizar, demasiadas cosas le están pasando a nuestro pueblo”, se diferenció.

Y ratificó: “Nosotros vamos a estar con ustedes, no importa como piensen, de qué color, raza o religión sean, no nos interesa eso, nos interesa la persona humana, por eso pregonamos un proyecto nacional, popular, humanista y profundamente cristiano”.

De esta forma, el Gobernador renovó su compromiso con los presentes y, a través de ellos con la comunidad formoseña, y expresó que “alguien nos enseñó que cuando uno no traiciona al pueblo, el pueblo no le traiciona a uno, yo confío en eso”.

“Espero no traicionarlos nunca, decirles las cosas de frente como siempre hice; y en un momento así de desbarajuste que se está viviendo en toda la Nación, por hablar de nuestra casa, pero la situación de crisis se vive en el mundo: guerra, cuestiones violentas, nosotros tenemos que buscar el único camino que nos puede liberar de toda esta situación, que es la unidad, organización y solidaridad”, resaltó.

Y agregó: “No caigamos en el juego que ellos pretenden. Un gran escritor argentino decía que el arte del enemigo era debilitar a los pueblos, porque al pueblo débil es fácil dominarlo, nosotros le vamos a responder con alegría, con fe y con esperanza. No nos van a entristecer, digan o hagan lo que quieran, tenemos un compromiso y vamos a seguir. Seguramente vamos a ir más despacio, porque los recursos no son infinitos, son finitos”.

Obras para Pirané

Insfrán, también, anunció dos importantes obras para la ciudad de Pirané, aunque reconoció “todo lo que falta” pero priorizó “dos cosas imprescindibles, que tenemos que hacer urgente: Uno es el matadero municipal y el otro, que a mi me trae muchos recuerdos y es emblemático, es el Polideportivo”.

“Esas dos obras, les prometo, porque ya está la gente de Obras Públicas trabajando para poder llevar adelante”, sentenció.

En este marco, aprovechó para explicar que “si estamos retrasados en alguna obra, como las cloacas, les quiero aclarar que esa obra estaba financiada por el ENOHSA (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento), estaba en un 60% de avance y suspendieron todo”.

“Escucharon a (Federico) Sturzenegger que dijo que nos olvidemos de la obra pública, que no existe más, yo les digo no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo pueda aguantar”, advirtió.

Y fundamentó que “quisimos hacernos cargo de esa obra, pero el problema es la deuda que tenían con las empresas” porque “queríamos que nos entreguen sin deuda y nos encargábamos con Tesoro de la Provincia de terminar y si dejamos como está se va a destruir y hay que hacer todo de nuevo”.

“Lo que si vamos a hacer es tratar de llegar a un acuerdo con la empresa y vamos a tapar los tubos que están ahí que son las futuras conexiones de las cloacas para poder mantenerlos, porque nosotros estamos seguros que vamos a volver a ser gobierno nacional”, esbozó.

Por último, Insfrán reiteró su cariño hacia el pueblo piranense y confesó que “cuando estoy en Pirané decir que es como que estoy en mi casa, ya es redundante” porque “verdaderamente me siento un piranense más”.