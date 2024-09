Lara Cubilla, la joven deportista formoseña que se destaca como un ícono del Pentatlón Moderno a nivel nacional

Compartir

A sus 17 años, Lara Cubilla se convirtió en uno de los íconos deportivos de la Provincia. Nació en la capital provincial, desde muy pequeña se sumergió en el mundo de los deportes y a los 10 años comenzó a entrenar Pentatlón Moderno; un deporte tan apasionante como desconocido para muchos. Hoy integra el seleccionado argentino y agradece a Formosa por el apoyo recibido para llegar al lugar donde está.

Recientemente, Cubilla obtuvo el primer lugar en la divisional U19 del Campeonato Nacional de Pentatlón Moderno que tuvo su tercera fecha en La Rioja, y quedó en segundo puesto en la clasificación general.

En medio de una semana de descanso del arduo entrenamiento y las competencias, la joven deportista, compartió y resaltó los hitos de su larga carrera. A su vez, compartió su visión sobre la importancia de apostar al deporte y destacó el acompañamiento de la gestión provincial.

“Desde los 6 años hago natación y a los 10 comencé a practicar Triatlón y Pentatlón Moderno que es una de las disciplinas militares que incluye cinco pruebas: tiro deportivo (pistola láser), esgrima, natación, salto ecuestre y pedestrismo”, contó Lara Cubilla.

Sus primeros pasos los dio en el club Natalú, donde permaneció hasta los 15 años, y desde entonces entrena en el club Yaguareté. Actualmente, se aboca a practicar natación en el club Náutico y utiliza la costanera como espacio para correr. Además, la joven comentó que también se traslada, comúnmente, al Paraguay para entrenar.

Sobre el logro obtenido días atrás, Lara Cubilla expresó:“Significó mucho para mí porque tuve una lesión grave en la rodilla hace más o menos tres meses, por lo cual no pude participar en la fecha de julio (la segunda fecha del campeonato que se realizó en la provincia) y me retrasó mucho en los entrenamientos. Estuve inmovilizada prácticamente dos meses y volver y ganar algo significó mucho para mí porque me dio mucha motivación a poder seguir”.

A pesar de la lesión, mencionó que, con gran dolor por no poder participar en la segunda fecha del campeonato que se realizó en la provincia, se acercóa acompañar desde afuera: “Siempre me gusta, porque el deporte te da muchas amistades y, más que nada, fui a acompañar a mis amigas”.

Cómo es un día en la vida de Lara Cubilla

Vale comentar que, como imaginarán muchos, un día en la vida de Lara Cubilla es un tanto turbulento. Según detalló, comienza la jornada bien temprano, alrededor de las 7:30, cuando va al colegio secundario y, después de almorzar, inicia la rutina de entrenamiento. Primero natación, un breve descanso, y luego sale a correr o va al gimnasio. Más tarde, le toca practicar la carrera con obstáculos.“Y a la noche me voy a nadar otra vez, o, si no, vengo y descanso”, comentó entusiasmada.

La importancia del apoyo de la gestión provincial a los deportistas locales

Durante la charla, Lara Cubilla reconoció: “Siempre tengo el apoyo de la provincia”y explicó que la gestión provincial le provee los recursos para cubrir los gastos de movilidad cuando lo requiere.

Consultada sobre la importancia de que el Gobierno provincial sostenga los espacios deportivos destinados a jóvenes como ella, Cubilla manifestó: “Siento que ayuda mucho en los chicos y los adolescentes, porque les permite salir un poco de las cosas malas y al ser los deportes algo bueno te despeja mucho”.

Haciendo un repaso por los hitos de su larga carrera, a pesar de su corta edad, la deportista formoseña que integra actualmente el seleccionado de Pentatlón Moderno, indicó que en 2018 fue campeona del torneo Panamericano que se realizó en Buenos Aires; luego participó de otro campeonato en Uruguay, al año siguiente. Tras la pandemia, en 2022, viajó a Bolivia a participar en un torneo sudamericano.

Como un detalle extra, Cubilla contó que fue convocada para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud: Dakar 2018, pero no pudo ingresar ya que no cumplía con la edad requerida. Luego de esa invitación, comenzó a formar parte de la selección argentina de Pentatlón Moderno.

Ahora, mientras recompone sus energías, la joven formoseña tiene su mente puesta en la próxima fecha del Campeonato Nacional de Pentatlón Moderno que se realizará en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Asimismo, cuenta los días para el campeonato sudamericano que se realizará en Guatemala en noviembre.

Lara Cubilla es un baluarte deportivo de la provincia: su testimonio demuestra que el esfuerzo personal, cuando se cuenta con el apoyo familiar, de la comunidad y de la gestión provincial, puede lograr mucho más de lo que se imagina.