Hito histórico en la salud pública formoseña: el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia incorporó un nuevo servicio

El Centro de Medicina Nuclear “Presidente Néstor Kirchner” desde ahora realiza estudios PET/CT para el diagnóstico por imágenes que complementa al servicio de radioterapia. Es un estudio híbrido no invasivo y entre sus distintas funciones permite detectar formación de tumores, utilizando tecnología única en el NEA.

El Centro de Medicina Nuclear “Presidente Néstor Kirchner” avanzó en una nueva etapa de la salud pública formoseña y regional ampliando su capacidad al incorporar el estudio PET/CT, que combina la emisión de positrones (PET) y la imagen computada (CT) para proporcionar una información detallada tanto del metabolismo como de la anatomía corporal del paciente.

El Gobernador Insfrán hizo mención a este gran avance para el sistema de salud público provincial en sus redes sociales donde destacó que “Para acceder a estas atenciones de medicina nuclear los formoseños antes tenían que viajar a otros lugares. Hoy, pueden recibir diagnósticos y tratamientos con la más alta tecnología en su propia provincia en el sistema público de salud”.

“Somos un Centro donde le damos respuesta a toda la población, sin importar si el paciente tiene o no obra social, porque esto es para toda nuestra provincia y forma parte de la política de Gobierno”, remarcó el responsable médico del sector PET/CT, Luis Quintana, para señalar que no hay sistema público en el NEA que tenga esta tecnología. Comentó que el PET/CT “es el primer equipo del NEA y lo tenemos en la provincia de Formosa. Permite la evaluación de la respuesta al tratamiento, es decir aquellos pacientes que han recibido quimioterapia, para saber cuán efectiva ha sido y que tengan una correcta evaluación sin tener que viajar a lugares distantes”.

En este sentido, el estudio viene a complementar el servicio de radioterapia del Centro. La complejidad del PET/CT demanda “un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por profesionales formoseños que se formaron afuera, pero volvieron a trabajar a su provincia, donde no solamente importa el médico a cargo, sino los técnicos, los físicos, los médicos oncólogos, para que todo se haga de manera más fluida en el tratamiento y saber si el paciente necesita o no más radioterapia”.

Se trata de un método indoloro y seguro que a través del radiofármaco FDG (Fluorodesoxiglucosa) y el radiofármaco Colina (Cloruro de Fluorocolina) permiten un diagnóstico temprano sin afectar los procesos normales del organismo, cuya complejidad en su aplicación demandó una gran capacitación del personal médico que tendrá a cargo dicha tarea, además de una infraestructura acorde.

El estudio PET/CT en su primera jornada fue aplicado en cuatro pacientes para realizar distintos tipos de diagnósticos con radiofármacos que fueron traídos desde Buenos Aires. Por ello el equipo médico resaltó que hoy se volvió a cumplir otro hito histórico en la salud de Formosa, que sigue incorporando alta tecnología en el sector público.

Es importante destacar que para cerrar el proceso de la medicina nuclear solo quedaría pendiente la puesta en marcha del ciclotrón que está en proceso de instalación, este servicio permitirá producir radiofármacos ampliando la posibilidad de atención a pacientes, de proveer a otros PET porque será el único productor de la región y se reducirán los costos logísticos, entre alguno de los beneficios.

Capacitación del personal

Gabriel Bruno, director médico de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear de Buenos Aires, es uno de los encargados de esta capacitación para la puesta en marcha de los estudios, quien explicó que durante la primera visita se hizo la prueba de calibración y capacitación del personal local. “La verdad que todos han trabajado muy bien, en menos de un año pusieron en funcionamiento el equipamiento y hoy se puede recibir a los primeros pacientes”, resaltó y marcó la importancia que tiene el Centro de Medicina Nuclear.

“Creo que esto es muy importante para la región, tanto para Formosa en sí como provincia, pero también toda la región porque abarca a mucha población en zonas cercanas que no tienen este tipo de equipamiento, así que me parece que es muy importante”, dijo y resaltó la infraestructura del Centro de Formosa. “Me llamó la atención el tamaño del Centro y todos los servicios que tiene. No solamente tiene tomografía computada, tiene un centro de la mujer, tiene radioterapia; ciertamente está muy bien equipado”.

Con respecto a la capacitación, detalló que la asistencia de él y su equipo para el funcionamiento del servicio PET/CT seguirá de manera articulada con el equipo local para acompañar en los informes y en todas las decisiones que el personal quiera tomar con los pacientes.

Cómo es el proceso de utilización del PET/CT

Melisa Maldonado y Marianela Lezcano, técnicas en Medicina Nuclear, explicaron que para poder llevar adelante el estudio el paciente primeramente deberá realizar una dieta baja en glucosa y carbohidratos para poder inyectar el radiofármaco y que actúe correctamente.

Se trata de un estudio anátomo-metabólico que por un lado consta de un tomógrafo convencional de 16 cortes para obtener una tomografía de muy alta definición y que además tiene detrás otro sistema de adquisición de imagen que es metabólico. Utilizan radiofármacos que tienen una vida corta (menos de dos horas) y son transportados vía aérea desde Buenos Aires, por lo que el personal médico de Formosa debe realizar una serie de cálculos exactos para poder aplicarlos.

Definitivamente se trató de un día sumamente importante para el Centro y toda la población formoseña y de la región, porque se seguirán ampliando los servicios con tecnología de punta para pacientes con o sin obra social. Hasta el momento el Centro atendió a más de 700 pacientes de radioterapia, con mamografía y tomografía de diagnóstico a más de 950 y pronto llegarán a los 1.000 pacientes, cumplir esta meta fortalecerá la salud pública de la provincia y no será el único hito que marque el Centro de Medicina Nuclear que ya se lo reconoce como referente en la región.