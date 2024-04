Insfrán informó que la deuda de Nación con Formosa supera los 150 mil millones de pesos 

Compartir

Tras anunciar un incremento en los haberes de los agentes activos y pasivos del Estado provincial del 27% a partir del primer día del mes de mayo, el gobernador Gildo Insfrán encabezó una conferencia de prensa.

Este porcentaje, sumado al otorgado desde febrero, representa un aumento acumulado del 52% en lo que va del año 2024.

El primer mandatario provincial denunció en este contexto que la deuda que mantiene la Nación con Formosa supera los 150 mil millones de pesos en concepto de obras públicas, Fondo Nacional Incentivo Docente (FONID), módulos alimentarios y fondos para comedores escolares.

Asimismo, lamentó que “no tuvo resultados” la reunión mantenida el pasado 26 de marzo en Salta entre gobernadores del Norte Grande, con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos.

En el inicio de la conferencia, Insfrán convocó a los trabajadores formoseños a “no bajar los brazos” y, tras analizar los primeros tres meses de Javier Milei al frente del Ejecutivo Nacional, consideró que los anuncios que efectuará en la noche de este lunes en cadena nacional “no serán muy promisorios”.

“Yo también anunciaría un superávit fiscal si no pago las cuentas, saco todos los beneficios, lógico que me dará un superávit. Lo más grave es que aún sacando todo eso, solo anunciará un superávit primario, quiere decir que no tiene en cuenta el superávit comparando con la deuda, que se obtiene el superávit fiscal”, enfatizó, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

“Es mucho más grave, porque quiere decir que el superávit primario no está alcanzando para cubrir en su totalidad la deuda que tiene la Nación”, subrayó.

Insfrán señaló que durante la reunión entre gobernadores del Norte Grande y Francos se plantearon distintas problemáticas, como las deudas que mantiene Nación con estamentos de la provincia. “Hubo un compromiso del ministro del Interior con nosotros de que eso se iba a regularizar, el tema de las obras, y al llegar aquí escuché al señor Presidente que decía todo lo contrario, sacó un DNU donde negaban esta deuda”, sostuvo.

Aquí marcó que la deuda de Nación con la provincia de Formosa abarca varios ítems: obras públicas, FONID, módulos alimentarios y comedores escolares por más de 150 mil millones de pesos a valores de hoy.

Dijo que “la postura de Formosa será siempre esta, gracias a nuestra administración podemos todavía ir sosteniendo la cuestión, con estas medidas. Esto no significa que estamos en condiciones in eternum de mantenerlas, pero de todas formas no creo que seamos de las primeras en caer”, advirtió.

Consultado por la prensa, Insfrán ratificó que la provincia de Formosa continuará pagando haberes como hasta el momento, “el último día hábil de cada mes”.

A su vez, el primer mandatario provincial consideró que los anuncios económicos que pueda efectuar el Presidente no serán positivos para asalariados y jubilados, los más afectados por la crisis económica nacional.

“No quiero ser pesimista, esta es la verdadera realidad, la deuda que tiene con las provincias. Con las provincias más grandes, las deudas son mayores”, advirtió tras comentar que participó de todas reuniones convocadas por el Gobierno Nacional y de ninguna de ellas logró buenas noticias para el pueblo formoseño.