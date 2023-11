Insfrán: “Vengo a ratificar mi compromiso como siempre, no solo con El Potrillo, sino con todas las comunidades”

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán visitó este jueves 16 la localidad de El Potrillo, que sufrió hace una semana un violento temporal, ocasionando graves daños en la infraestructura edilicia tanto en la escuela como en viviendas, afectando servicios como la energía eléctrica y la conectividad.

Lo hizo acompañado por los ministros de Gobierno, Jorge González; de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, Daniel Marcos Malich; de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez; de Educación, Luis Basterra; y de la Comunidad, Gloria Giménez, al igual que los diputados provinciales Aldo Ingolotti y Roberto Vizcaíno.

Asimismo, asistió el titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Esteban Ramírez, y el diputado provincial electo por las comunidades originarias, Pablo Sosa (PJ).

En principio, durante la reunión que tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista, los pobladores pusieron al tanto al Gobernador sobre lo ocurrido durante el temporal y la afectación en los bienes, destacando que no hubo víctimas fatales.

También, le agradecieron la pronta asistencia del gobierno provincial, tanto alimentaria, como para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el fenómeno meteorológico. “El gobierno está presente, nosotros sentimos ese acompañamiento, porque el momento que pasamos con el temporal fue tremendo, pero rápidamente comenzó la asistencia” sostuvo uno de los lugareños.

Tras escucharlos, Insfrán se dirigió a ellos al sostener que “se equivocan si creen que a mí me van a sacar una mentira, porque el 19 hay una elección. Siempre les voy a hablar de frente porque mi pasado, mi historia y la de los compañeros se pueden exhibir; esos que vienen y hablan, que se fueron y están con otros, no los conocen. Vienen a prometer el oro y el moro, y no los verán nunca más. A nosotros nos vieron siempre”, afirmó, según testimonios que recogió AGENFOR.

Tras recordarles que vivió un temporal parecido el 31 de diciembre de 1972 en su Laguna Blanca natal, reflexionó que más allá de los daños que se pueden reparar, “el problema que más produce es el daño psicológico en uno, fundamentalmente en los chicos”.

“Lo importante y que tienen que saber es que tienen un Estado presente”, marcó, afirmando luego que “el Gobierno está ahora, antes de las elecciones, y después también, como estuvimos siempre”.

Asimismo, pidió a la comunidad reconocer y respetar a las autoridades que ellos mismos eligieron y evitar las confrontaciones en momentos difíciles. “Yo veo que acá hubo elecciones y los que perdieron no se conformaron. Eso no es bueno, tenemos que ser respetuosos, si elegimos de forma voluntaria a quienes nos van a representar”, añadió.

Hospital

Luego de analizar el efecto del temporal en la salud de las personas, comentó que sólo hubo necesidad de derivar a dos pacientes al hospital de Ingeniero Juárez.

En ese momento le cedió la palabra al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, quien les informó algunas decisiones tomadas: “A partir de hoy hay guardias médicas activas en el hospital, el médico tiene que estar en el nosocomio a disposición, como también la ambulancia, no se puede llevar más al domicilio del chofer”, explicó el funcionario, tras confirmar que el pueblo cuenta con dos ambulancias, ambas con combustible.

En otro pasaje de su alocución, Insfrán se refirió a la asistencia que está realizando el Gobierno provincial desde el primer día: “estamos acá, en ningún momento estuvieron solos, desde el primer día estamos haciendo el relevamiento, asistiendo. Hay que darle primero al que verdaderamente fue afectado”, pidió.

“Yo no vi (en el lugar) a los de otro partido que sacan fotos, hablando de cuestiones religiosas; sirven para salir en los diarios y hablar estupideces. No vi al servicio de caridad que tienen que hacer, estuvo el Gobierno y va a seguir estando”, robusteció.

Agregó que “vengo a poner la cara, como puse siempre, no me voy a escapar nunca, porque yo quiero ser amigo de ustedes, no quiero estar en una tarima, no quiero perder eso”.

Reconoció asimismo el primer mandatario que hay ciertos dirigentes que intentan “fogonear” una protesta, a quienes les advirtió que “a mí no me van a correr con eso, ya corrí mucho, lo que tenía que correr en su tiempo, ahora ya no tengo más ganas de correr, ahora me sujeto y me planto. Ya hice todo lo que tenía que hacer para aprender y saber cómo es la vida”.

“Con las redes sociales no van a solucionarle los problemas a la gente, que sigan, a los que los votaron, quiero ver si los vuelven a ver”, desafió.

Compromiso

Insfrán ratificó asimismo su compromiso no sólo con El Potrillo, sino “con todas las comunidades” y particularmente anticipó que trabajarán en la urbanización de esa localidad.

Además, y tras aconsejarles nuevamente no dejarse engañar por quienes pretenden confundirlos, señaló que “conozco todo lo que sucede, para mí la vida es la política, yo elegí esto, la política es servicio, es resolver los problemas de la comunidad, para que cada uno de ustedes cada día viva mejor”.

En ese marco, recordó a cierto político que les prometió evacuar a los enfermos del oeste con un helicóptero. “Pero el helicóptero no cura. La ambulancia tampoco, curan los trabajadores de la salud”, remarcó. “El domingo ya saben lo que tienen que hacer, el cierre de campaña de este compañero se hizo en El Potrillo. No estoy en Capital, estoy con ustedes, vine a escucharlos, a hablarles y tratar de resolver las situaciones. Lo único que quiero decir es que están todos conmigo, todos los ministros”, enunció, valorando el trabajo de Roberto Vizcaíno y Cristina Mirassou, quienes acompañan a esa comunidad h