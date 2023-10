Parola sostuvo que tras el triunfo de UP “ahora el objetivo es el ballotage” del 19 de noviembre

Compartir

La diputada nacional electa por Unión por la Patria (UP), la doctora Graciela Parola, analizó la victoria de ese espacio político, tanto en la provincia como a nivel país, y el primer lugar de Sergio Massa como candidato a presidente de la Nación.

No obstante ello, habrá un ballotage entre el candidato de UP y el de la Libertad Avanza, Javier Milei, fijado para el 19 de noviembre en la República Argentina.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la legisladora dijo que está “muy contenta por el resultado” obtenido en los comicios generales este domingo 22 en Formosa.

Agradeció al pueblo formoseño por su acompañamiento, “y por otra parte, al gobernador Gildo Insfrán, el que “ya al día siguiente de las PASO, se cargó la campaña al hombro”, demostrando nuevamente que dentro del Peronismo “es la figura política más relevante”.

En el orden provincial como nacional, el mandatario justamente tenía que llevar adelante las alianzas que luego dieron origen al espacio de Unión por la Patria, en su carácter de presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (CNPJ).

Además de esto, Parola observó que Insfrán tuvo también el reconocimiento del propio Massa, cuando participó de la reunión en la provincia de Salta de Gobernadores del Norte Grande, la cual está conformada por los 10 mandatarios del NEA y NOA.

Luego continuó diciendo que “ahora el objetivo es el ballotage del 19 de noviembre”, para que “en la Casa Rosada podamos tener al compañero Massa como nuevo presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre”.

En ese punto, subrayó categórica que “el Peronismo siempre ha escuchado al pueblo”, reafirmando, a su vez, que para “los que somos parte del Peronismo formoseño, la militancia es nuestra forma de vida”.

Entonces, convocó la electa diputada en la próxima campaña electoral a aunar “más fuerzas aún porque queremos defender lo que se lleva conquistado en pos de mejorarle la vida a los formoseños y las formoseñas”.

Así, en pocas palabras, la tarea será seguir trabajando “cada uno para que nuestro proyecto político provincial siga creciendo de la mano de Insfrán”.

Siguiendo “lo que decía el general Juan Domingo Perón, que ‘la organización vence al tiempo’, en sentido contrario a la oposición que, una y otra vez, “menoscaba al Peronismo y vaticina su fin”.

Sin embargo, volvió a repetir que “por el gran trabajo de militancia así como también de Massa, quien ha tomado las riendas, tanto como ministro de Economía para dar respuestas ante la situación económica”.

Y “logrando comunicar al pueblo qué es lo que nos trajo hasta acá y qué proponemos nosotros ante este escenario de dificultades que atraviesa la Argentina”, muy diferente “a los que le ofrecían la motosierra y el pasado más negro de la Argentina” aludiendo a Milei.

En cuanto a los conceptos de Massa, vertidos en su discurso luego de los resultados de las generales, opinó que “ha sido muy claro en cuanto al llamado a un construir un Gobierno de unidad nacional, de conciliación y buscar acuerdos, pensando en todos los argentinos, y en ese sentido, vamos a trabajar”.

Por eso también consideró que la convocatoria que hizo el candidato de UP, en particular a los radicales de sumarse a este proyecto político y ser protagonistas, “y no furgones de cola del PRO como vienen siendo sus dirigentes hasta ahora”, concluyó.