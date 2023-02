María Becerra agradeció el cariño recibido en Formosa

Compartir

Previo al show, la cantante María Becerra conversó en exclusivo con AGENFOR en el predio del festival de la Fiesta Nacional de la Corvina del Río en Herradura y expresó su sentir al pisar por primera vez Formosa.

En principio, señaló que la sorprendió “ver mucha gente de Paraguay y de otras provincias” cuando, el jueves pasado, salió a saludar a los fans que se acopiaron en el ingreso del Hotel Howard Johnson, donde estuvo alojada.

“Igualmente venir a una provincia que no es la tuya y que tanta gente esté acá o en la puerta del hotel, es realmente hermoso, un recibimiento precioso, cualquiera se siente bienvenido y abrazado cuando va a un lugar así”, aseguró.

En ese sentido, adelantó que el show que dará esta noche será “muy completo” y la idea es“llevar las emociones de la gente por diferentes lugares”, transitando por sus hits más conocidos que fueron desde canciones acústicas “más íntimas” donde el público se emocionó hasta las lágrimas, en un momento “más privado entre la gente y yo”.

Respecto a su estadía en la provincia, la artista bromeó con que “Formosa me parece hermosa y muy calurosa”, haciendo referencia a que sufrió las altas temperaturas a las que no está acostumbrada cuando se subió a probar sonido durante la siesta del viernes, ya que en esa circunstancia “me avasalló el calor, pero así es el norte en general, me pasó una vez cuando fui a Santiago del Estero”.

“Es una provincia preciosa, no conozco mucho del turismo, que me encantaría conocer, porque me gusta mucho conocer el país, ya fui a las Cataratas del Iguazú y otros lugares de Argentina, me gustaría conocer acá también”, precisó.

Asimismo, Becerra dijo que lo mejor que se lleva de sus shows es ver a la gente sentir sus canciones con la misma emoción que ella las interpreta.

“Cuando empieza a sonar dale Miénteme yo me muero, veo la gente que salta, se vuelve loca, pero después con un tema como Desafiando al destino, vi un video de una mamá y una nena llorando que se abrazaban mientras me veían cantar, emocionada y me muestran los tatuajes de las frases de la canción y eso es algo impagable”, relató.

Por último, la cantante del momento reflexionó acerca de su trayectoria desde sus inicios hasta hoy y consideró que “muchas cosas se modificaron”.

“Crecí, maduré, cambió todo, mi forma de componer, si quiero decir algo ahora tengo las herramientas mentales, ya sea por leer o escribir mucho, que las puedo decir de una forma más poética, metafórica, siento que crecí mucho en ese aspecto y pretendo seguir haciéndolo”, concluyó.