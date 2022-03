COVID-19: Insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención￼

Compartir

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia, afirmó que “la pandemia no terminó”, marcando que si bien es baja la cantidad de casos positivos de COVID-19 “debemos seguir cuidándonos con las medidas preventivas de siempre”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, planteó que “cada vez estamos más cerca” de poder decir que la pandemia se va terminando, no obstante “todavía estamos transitándola con casos positivos”.

“Si bien es muy baja la cantidad de cuadros positivos, lo cual indica también es que muy baja la circulación del virus en la comunidad, no dejan de aparecer casos y hay personas internadas en terapia intensiva con respirador y fallecidos, aunque sea en poca cantidad”, advirtió.

Hizo notar que esto “nos hace pensar que la pandemia no terminó y que el virus sigue circulando en muy baja cantidad”, por lo cual “debemos seguir cuidándonos con las medidas preventivas de siempre: el uso del barbijo, el distanciamiento y el no compartir vasos y bombillas”, además de completar el esquema de vacunación e iniciarlo aquellos que aún no lo han hecho.

Respecto de la carga viral que presentan los nuevos contagiados, expuso que “en general fue menor, por eso tuvimos mucha cantidad de gente asintomática o con síntomas muy leves”.

“Ese es el efecto que buscamos con la vacuna –afirmó-. El objetivo que tiene es justamente disminuir la sintomatología, tener síntomas más moderados y cursar la enfermedad la menor cantidad de días”.

Puntualizó que ello sucede porque con la inmunización “generamos las defensas en nuestros cuerpos y rápidamente se puede atacar a ese virus que ingresa, entonces la carga viral, la sintomatología y las complicaciones son menores, disminuyendo así la cantidad de gente internada y las muertes”.

Circulación viral

A su vez, la doctora Rodríguez fue consultada sobre la reciente decisión del Gobierno de China, que respondió el domingo a un aumento en las infecciones por coronavirus cerrando su centro de negocios en el sur, Shenzhen, una ciudad de 17,5 millones de habitantes, y restringió el acceso a Shanghái, suspendiendo el servicio de autobuses.

“Mientras tengamos virus circulando, esto no termina –sostuvo ante esta Agencia-. Lo que tenemos que tratar es que aún con la circulación viral mantengamos una cantidad baja de personas infectadas, evitando que los cuadros se compliquen”.

Acciones provinciales

Asimismo, al aludir a las acciones desplegadas en Formosa, puso de resalto que “el Gobierno provincial en ningún momento bajó los brazos”.

“Aún en plena segunda ola, donde llegamos a tener durante tres o cuatro días 2200 casos diarios promedio, estábamos hisopando a granel en los centros de salud, hospitales y la UPAC y al mismo tiempo hacíamos la campaña puerta a puerta pensando en el inicio de clases, trabajando con el Ministerio de Educación y los equipos de salud para completar los esquemas de vacunación”, destacó finalmente.