Miércoles sin nuevos casos positivos a coronavirus y con un alta médica

Compartir











En este contexto, un paciente, varón de 19 años, fue dado de alta tras obtener dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, por lo que no constituye riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.

Formosa acumula a este miércoles 7 de octubre; 145 casos positivos diagnosticados; 107 recuperados; 28 casos activos (19 de ellos asintomáticos). No se registran fallecimientos por coronavirus; los casos en tránsito con egreso de la provincia son 8; los casos extranjeros importados, 2. Se han realizado 14.776 test con el 0,98% de positividad.

Tarea preventiva

En lo que respecta a la tarea preventiva que realiza la Policía en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas ingresaron 651 camiones de carga, se controló a 13.529 personas en la vía pública y a 9.834 vehículos.

Asimismo, se labraron 145 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 342 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Se judicializaron 11 ingresos irregulares (más 4 contactos en estudio); 1 transportista incumplió el corredor sanitario y se intervino en 3 fiestas privadas.

La vida humana como prioridad

Sobre el final, el Consejo enfatizó en que “en estos tiempos de pandemia vemos diferentes reacciones y estrategias para enfrentarla; algunas de ellas tienen a la vida humana como prioridad en las decisiones que se toman, mientras que otras respuestas priorizan intereses diferentes, o bien deciden bajar los brazos frente al virus”.

Por lo que “en Formosa no tenemos dudas: nuestro Modelo de Provincia tiene al hombre como centro de todas las políticas públicas, y como pueblo de fe seguimos el mensaje del Papa Francisco, quien nos ha dicho recientemente: No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede ‘a un costado de la vida”.