Ibáñez explicó el decreto presidencial que estableció una coparticipación provisoria para CABA

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, explicó en qué consiste el decreto presidencial 735/20 que estableció una coparticipación provisoria del 2,32% para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primer lugar, el titular de la cartera económica provincial anticipó que el Poder Ejecutivo nacional no puede, en absoluto, modificar índices de coparticipación de las provincias argentinas que están establecidas por una ley del Congreso, pero desarrolló los motivos que validan dicha decisión del Gobierno Nacional.

“En marzo de 2003, el entonces presidente Eduardo Duhalde fijó para la CABA, un índice de coparticipación del 1,40%, pudo hacerlo por decreto porque la CABA, cuando se dictó la Ley Federal de Coparticipación no existía como tal; es decir, es una creación posterior. Entonces, no tenía índice alguno como ciudad autónoma”, indicó.

Y agregó: “El 1,40% era el presupuesto que esa ciudad venía teniendo dentro del presupuesto de la Nación. Como era la capital del país, el Estado nacional se hacía cargo;es decir, pagaba la justicia, educación, seguridad, etcétera”.

Esta situación se sostuvo hasta el 18 de enero de 2016, cuando el decreto 194, del ex presidente Mauricio Macri, aumentó el índice del 1,40% a 3,75%, un 165% más para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El exmandatario justificó su decisión con el traspaso de la Policía Federal Argentina a la CABA.

“Esto causó un revuelo muy grande, no porque el presidente no tuviera la facultad del decreto, sino porque todos los estudios realizados, fundamentalmente el de la Comisión Federal de Impuestos, determinaban que el presupuesto de entonces de la policía, no era más allá de un 0,9%, o sea no llegaba al 1% de la coparticipación”, señaló Ibáñez.

Por tales discusiones, al año siguiente los gobernadores, el Presidente y la CABA firmaron el consenso fiscal, y el Estado nacional asumió la obligación de reducir esta alícuota del 3,75%; pero, en un nuevo decreto, Macri redujo solamente al 3,50%, que “se consideró insuficiente, pero quedó vigente”.

En ese contexto, el ministro Ibáñez expuso los principales considerandos del decreto y manifestó que, en el primero, el Gobierno Nacional sostiene que analizado el traspaso de la policía federal y el presupuesto que le correspondería a esa fuerza al momento del traspaso, sería de un 0,92% adicional a la participación, “bastante parecido a lo que había dicho la Comisión Federal de impuestos”.

Por lo tanto, el gobierno nacional decidió que al 1,40% originario, se le sumara por traspaso de la policía el 0,92% y quedaba en 2,32%.

“A partir de esta parte del decreto, porque es más extenso, es que salen todos los medios a decir que a Larreta le sacaron 35 mil millones de pesos y que la CABA iría por vía judicial a reclamar esto, que está en su derecho de hacerlo. Pero que las provincias veníamos reclamando en la Comisión Federal de Impuestos hace mucho tiempo”, aclaró.

Además, el titular de la cartera económica expresó que, en el artículo 1, el decreto fija el monto de 2,32% de coparticipación para CABA; y en el artículo 2, recuperaun artículo de la Constitución que establece que cuando el Estado Nacional traspasa un servicio a una provincia tiene que hacerlo con el presupuesto correspondiente.

“No ocurrió casi nunca, nos traspasaron la educación sin presupuesto, salud pública, y muchos más que pasaron por decisiones en otros momentos y circunstancias sin las partidas correspondientes”, reseñó Ibáñez.

Y reiteró: “Pero el articulo 2 establece con claridad que va una ley al Congreso de la Nación para que se realice la transferencia de la policía como corresponde, y con los recursos correspondientes que fijará la ley. Cuando el Congreso dicte esta ley, lo tiene que hacer con los recursos correspondientes del presupuesto nacional”.

Entonces, cuando salga la ley y traspase los recursos, dice el artículo, que volverá el coeficiente de la CABA al 1,40%, que es el que fijó Duhalde en cumplimiento.

Ahora 12

En otro orden, el doctor Jorge Ibáñez presentó el relanzamiento del Programa Ahora 12, que se extenderá hasta el 31 de diciembre y estará disponible desde la semana que viene.

“Empezás a pagar en tres meses lo que compres con Ahora 12 y Ahora 18”, precisó y enumeró los nuevos rubros que contemplará dicho plan: “Servicios educativos, cursos de idiomas, relacionados con informática; servicios de electrónica y electrodomésticos; talleres de reparación de vehículos; servicios de cuidado personal como peluquerías y estéticas; y servicios de instalación de alarmas”.

“Este plan está siendo muy exitoso porque motoriza el consumo”, concluyó el ministro Ibáñez.