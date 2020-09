Continúa la asistencia alimentaria provincial a las familias de los pueblos originarios

Compartir











De esa forma, continúa cumpliéndose con esta fundamental asistencia que brinda el Estado Provincial en el marco de las políticas públicas alimentarias, que en el contexto de pandemia se fortalecieron por decisión del gobernador Gildo Insfrán.

El operativo en el barrio Namqom realizado el pasado viernes abarcó alrededor de 29 cuadras, donde se distribuyeron más de 1.200 cajas alimentarias, colaborando con la entrega dirigentes sociales, religiosos y coordinadores de manzanas. Las cajas contienen productos dobles de primera calidad y necesidad para las familias aborígenes de toda la provincia.

Sobre el operativo, Catalino Sosa, añadió que se respetaron todas las medidas sanitarias que rigen por la pandemia de coronavirus, y adelantó que ya se está preparando toda la logística para la próxima distribución de los módulos en el Oeste formoseño, más específicamente en las localidades de Pozo de Maza y La Rinconada, que comprenden al pueblo Toba.

“Es una ayuda importante que realiza el Gobierno Provincial que permite que cada hermano de las comunidades aborígenes puedan contar con los alimentos esenciales y más en un momento difícil como el que se está viviendo en todo el país, como consecuencia de la pandemia de COVID-19”, resaltó el referente Qom, Catalino Sosa.

Además, sostuvo que las comunidades aborígenes de la provincia toman con mucha responsabilidad lo que conlleva el aislamiento y las medidas sanitarias vigentes para el cuidado de la salud y que, además, se encuentran organizadas frente a esta realidad.

“La oposición no quiere la vida”

Por otro lado, el referente de la comunidad Qom lamentó las publicaciones difundidas en algunos medios de comunicación y en las redes sociales que señalaban que la asistencia provincial no llegada a los pueblos originarios y al respecto, afirmó: “Se trata de oportunistas que buscan, quizás, trascender desprestigiando lo que está haciendo el Estado”.

“Lamentablemente tenemos en Formosa una oposición que no piensa, que no razona y no mide las consecuencias, que mal informa muchas veces lo que sucede en la provincia”, subrayó el dirigente y consideró que “es claro de entender que hay una oposición que no quiere la vida y crítica todo lo bueno, pero somos conscientes y estamos organizados para seguir ayudando a las comunidades a través del gobierno provincial