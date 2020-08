Formosa posiciona a Guaycolec como una propuesta con potencial turístico y ambiental

Compartir











El vicegobernador de la provincia, Eber Wilson Solís, acompañado por el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán, el coordinador ejecutivo del PAIPPA, Carlos Sotelo, y el coordinador de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Lucas Rodríguez, recorrieron la Estación de Animales Silvestres “Guaycolec”.

La recorrida incluyó al Jardín Botánico “Lucas Tortorelli” y participaron, además, funcionarios de la cartera productiva y técnicos de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión.

Los profesionales que se desempeñan en la reserva fueron los guías que mostraron el trabajo cotidiano con la fauna y la riqueza de la flora, a través de los senderos de interpretación forestal, permitiendo demostrar el potencial turístico y ambiental de la Reserva y la importancia de la conservación y preservación de los mismos.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, reveló que hace dos meses, en plena pandemia, iniciaron el registro de la rica y variada flora y fauna de la provincia.

“Es un orgullo como ministerio decir que seguimos trabajando bien, con todos los recaudos que hay que tomar”, subrayó el funcionario y precisó que se arrancó por la región subtropical Norte, en Riacho He-Hé y Laguna Naineck.

“Valorizar lo nuestro”

El titular de la cartera productiva aseguró que una de las preocupaciones y ocupaciones del Gobierno provincial es preparar a Formosa para la pospandemia. “Mucha gente que viajaba al exterior, seguramente ahora empezará a valorizar lo que tiene nuestro país, nuestra provincia”, indicó y ante la nueva normalidad que se viene instó a “poner en valor

los recursos cercanos, nuestro turismo local”.

“Esta reserva está siendo ambientada, preparada, para recibir al turismo interno y nacional. Hay mucha gente a la que le gusta venir a Guaycolec, caminar por estos senderos de bosque con simpleza, tranquilidad, disfrutar de la naturaleza en un cien por ciento”, describió el ministro.

Raúl Quintana manifestó que además de esta reserva, Formosa cuenta con el Bañado La Estrella, la Biósfera de Laguna Oca, Herradura, como lugares que están cerca y vale la pena visitarlos. “No pasemos de largo, quedémonos un rato a contemplar y disfrutar estas bellezas”, exhortó.

El funcionario consideró oportuno aclarar que Guaycolec no es un zoológico, “no es un lugar donde se produce ambiente, es un ambiente natural, no traemos a ningún animal para estar enjaulado, y si lo están es porque alguien los transformó en mascotas. No los podemos soltar porque no sabrían cómo sobrevivir. Lo que hacemos es un acompañamiento”.

“Este es un lugar donde la gente puede venir a descansar, recrearse, despejarse y tiene que ver con nuestro ordenamiento territorial que exige dejar estos bosques en galería, evitar la modificación del suelo. Nuestra ley de ordenamiento territorial es para ésta y las futuras generaciones que nos permitirá mantener a perpetuidad y seguir produciendo con el menor daño posible tanto en agricultura, como ganadería y productos forestales de calidad”, consignó por último el ministro Quintana.