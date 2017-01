Inscripciones para interinatos y suplencias en Junta de Clasificación de Educación Secundaria

El ministerio de Cultura y Educación informa que hasta el 30 de junio del presente, se encuentra abierta la inscripción a Interinatos y Suplencias – Período 2016 a cargos directivos, docentes, auxiliares docentes y espacios curriculares en los planes de estudios de las escuelas dependientes de las direcciones de Educación Secundaria, de Educación Técnica y del departamento de Educación Permanente.

Lo relevante además, es que los docentes de toda la provincia, podrán acceder por primera vez, a las inscripciones a través de internet, ingresando a la página oficial https://www.Formosa.gov.ar/educación, que consiste en completar el formulario de inscripción en la web, con los datos personales, profesionales e instituciones, cargos y espacios curriculares. La inscripción on line es opcional, recibiendo el aspirante en su correo electrónico la confirmación del trámite, que se completa cuando imprime y presente en el primer establecimiento que figure en la inscripción. El plazo para realizar la inscripción en la web es hasta el 29 de junio inclusive. A través de la mencionada página se puede acceder a la siguiente información: instructivo para la inscripción, modelo de planilla de inscripción (para completar en manuscrito), nómina de escuelas con los planes de estudios vigentes, y detalle de espacios curriculares por plan de estudio. En relación a esto, el Ministro de Cultura y Educación, Dr. Alberto Zorrilla afirmó que “Esto nos permite que los docentes no tengan que hacer viajes solamente para eso, faltar a clases y dejar a los estudiantes sin profesores, y además lo pueden hacer en cualquier momento ya que la página está abierta todo los días todo el día” explicó además que “el mismo programa ya califica al docente y arma la lista de puntaje para cada establecimiento educativo secundario y en cada categoría, ya sea docentes, preceptores, bibliotecarios, y demás, que son todos acceso por puntaje”. El ministro se mostró conforme con esta nueva herramienta al servicio de todos los docentes de la provincia, ya que brinda mucha transparencia porque la página es una plataforma abierta al público, comentó también que en el mes de julio, ya una vez terminado el trabajo, se exhibirán las listas de puntajes de las escuela y cualquier persona va poder acceder a ellas, y ver en qué posición se encuentra, entonces puede generar además, si considera que no está bien o que es incorrecto algún dato, establecer los recursos para que se vuelva a analizar, para que se explique el porqué de ese puntaje, si el docente considera que le corresponde otro.

Se recuerda que, los aspirantes con títulos docentes podrán inscribirse hasta en 3 (tres) establecimientos y los que posean título habilitante o supletorio podrán hacerlo sólo en 2 (dos), además de tener habilitados sus legajos personales en la Junta de Clasificación de Educación Secundaria antes del 30 de junio de 2015. El trámite de apertura del legajo debe iniciarse en la mencionada Junta.

Se presenta la Planilla de Inscripción en la que consta todos los establecimientos que el aspirante se inscribe (hasta en 3 instituciones para los aspirantes con título docente), por triplicado, en el primer establecimiento que figure en su inscripción, facilitando de esta manera el trámite de inscripción a los aspirantes que por distancia, traslado y tiempo se les dificultaba realizar la inscripción en cada institución.

Para más información dirigirse a la Junta de Clasificación de Educación Secundaria, sita entre calle Brandsen y pasaje, monoblock B, primer piso, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas; o al correo electrónico: mcye.jcsecundaria@formosa.gov.ar.

