Avanza el cronograma de pagos para los beneficiarios del IFE 2 en el Corredor Este

Avanza el cronograma de pagos a través del operativo especial del Ingreso Familiar de Emergencia en localidades que no cuentan con sucursales bancarias. En este caso, el banco móvil llegó hasta la subcomisaría de Buena Vista para abonar los $10 mil a los beneficiarios de esa localidad y sus colonias.

A fin de evitar aglomeraciones, la fila de personas comenzó a las 06 horas en inmediaciones a la comisaría local, sobre la ruta provincial N°4, lugar donde se concentró el pago.

Los beneficiarios se acercaron con barbijo y DNI en mano, manteniendo la distancia social de un metro y medio, recomendada como prevención al contagio de coronavirus.

El presidente de la Comisión de Fomento de Buena Vista, Rubén Pereira, consideró que se trata de “un beneficio que quedará en la localidad por lo que expresamos nuestro agradecimiento al Presidente que tomó esta decisión en momentos tan difíciles por los que atraviesa la Argentina y el mundo” y valoró que “estas actitudes del gobierno nacional en beneficio de la gente son muy importantes, no se dan en otras partes del mundo”

Agradeció, además, la decisión del gobernador Gildo Insfrán de conseguir el traslado del banco móvil del Banco de Formosa para facilitar el pago del beneficio en aquellas localidades que no cuentan con sucursal.

“Trabajamos con la gente del banco, la policía y la municipalidad, y por supuesto personal de salud sin ningún inconveniente” destacó.

Obras

En la Colonia Primera Punta se está llevando a cabo un arduo trabajo en favor de los productores de la comunidad, al concretarse el bombeo de agua del Riacho el Porteño a los reservorios por medio de la canalización, siendo este vital liquido de suma utilidad tanto para los animales en general, como para la ganadería y la agricultura.

Además, se está haciendo una represa comunitaria, por lo que el Municipio agradeció al vecino Antonio Fretes por haber cedido el terreno. “La ejecución de esta magnífica obra es un trabajo en conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la Comisión de Fomento. El gobernador Gildo Insfrán siempre pensando en el bienestar de la gente, garantizando que el servicio llegue a cada formoseño viva donde viva”, precisaron desde el municipio e hicieron extensivo el agradecimiento al diputado provincial Carlos Hugo Insfrán por el apoyo brindado.

Por otra parte, Pereira informó que la comuna presentó un proyecto de obra de costanera sobre el riacho El Porteño, de 1.400 metro, en tanto a principios de año se realizó el empedrado de 6 mil metros en la zona de pasarela en barrios de la localidad.