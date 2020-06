González ratificó que no existe circulación Viral por las medidas adoptadas a tiempo

Compartir











El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, reiteró el pedido de “tomar la información oficial del Consejo” al transmitir o comunicar la situación relacionada con el coronavirus en la Provincia, debido a una fakenews que circuló este lunes al momento de la conferencia N° 101 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19.

“No puede ser que terminamos de brindar el parte informativo, indicando que son cuatro hombres los que dieron resultado positivo a coronavirus, pertenecientes al circuito número 1 del centro de alojamiento preventivo Juan Pablo II, y que cuelguen en las redes sociales que son dos enfermeras. Por favor, manejémosnos con responsabilidad, esto no es una broma, no juguemos con esto y actuemos con mucha conciencia social en cuanto a la información que volquemos a las redes”, subrayó González.

Categórico, el ministro dijo que desde el Consejo se brinda una información oficial y veraz, a la vez que destacó las decisiones establecidas desde un principio por el Gobierno provincial al asegurar: “Las medidas que hemos adoptado en Formosa, nos permiten hoy afirmar que el virus no tiene circulación en nuestro territorio, lo tenemos bloqueado”.

En este sentido, mencionó que en la provincia de Santa Fe se dispuso que quienes ingresen al territorio deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de 14 días, “una medida sanitaria igual a la nuestra”.

Por lo que llamó a la reflexión y agregó: “Esta situación es de política sanitaria, no juguemos a la política barata en este momento; es una situación sumamente delicada la que estamos transitando y defender la salud de los formoseños, requiere poner el corazón en esto”.

Tablet para jubilados

En otra parte de la conferencia, el titular de la cartera de gobiernoo fue consultado sobre la noticia de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lanzaron un nuevo programa de entrega gratuita de tablets para un grupo importante de beneficiarios de ANSES, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso a internet y a nuevas tecnologías a las y los jubilados que son los que más les cuesta administrar este tipo de dispositivos, así como para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En este marco, González respondió que “cuando lo implementen al programa, bienvenido sea, nuestros jubilados, nuestros adultos mayores tendrán esa oportunidad” y resaltó que en la provincia se llevaron adelante políticas públicas que hacen posible la implementación de este tipo de beneficios.

Remarcó que la posibilidad también se debe a que “nosotros los formoseños hemos llevado adelante políticas públicas que nos permitieron democratizar la conectividad, haciendo hincapié en la soberanía tecnológica y haciendo realidad la justicia social”.

Para finalizar, rememoró una declaración del expresidente Mauricio Macri en la que había afirmado, “¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”, a lo que el ministro remarcó: “En Formosa, nosotros hemos trabajado en políticas públicas que nos han permitido tener el mayor índice de conectividad a nivel territorial. No hay un lugar en la provincia de Formosa en el cual no tengamos conectividad, es decir, nosotros sí tenemos la autopista. Tenemos la parrilla, el carbón, tenemos todo preparado”.