Los 24 casos confirmados son asintomáticos y permanecerán aislados en el Interdistrital Evita

El director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, precisó información sobre los 24 nuevos casos detectados con COVID-19 este viernes. Además, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19, explicó cuál será el protocolo de seguimiento y recomendó no consumir información extraoficial para cuidar la salud mental.

En primer lugar, el especialista confirmó que los 23 casos positivos corresponden a varones alojados en el Centro Juan Pablo II, y el restante a una persona que llegó a la provincia en un vuelo sanitario. Todos eran asintomáticos y permanecerán aislados en el Hospital Interdistrital Evita.

Respecto al protocolo de atención, Romero Bruno expuso que se les hará el seguimiento diario con los estudios correspondientes, las muestras se repetirán cada día porque al no tener síntomas “hay que ver la evolución” y detectar si registran alguno en el transcurso del tratamiento.

“Se repetirán los estudios regularmente hasta tener la plena certeza que ya no están portando el virus y se les dará el alta”, aseguró.

Por otro lado, Romero Bruno se refirió al resto de las personas alojadas en el Centro Juan Pablo II, y policías, personal de limpieza y de salud que allí realizan sus tareas y al respecto, indicó que se les llevó a cabo el hisopado y se aguardan los resultados.

En ese contexto, aclaró que el personal de salud “está tranquilo”, porque cumplieron con todas las medidas de bioseguridad correspondientes.

“Si bien uno tiene miedo ante una situación de amenaza invisible, si se tiene seguridad que se hacen bien las cosas y se ocupan de manera correcta los equipos de protección personal, el riesgo debe ser cero y eso tiene que dar confianza. Siempre dijimos estamos en apresto, siempre nos estuvimos preparando y éste es el momento en que todo lo que aprendimos hay que ponerlo en práctica”, declaró.

Y agregó: “Una vez que tengamos la totalidad de casos sabremos qué grado de exposición hubo, en principio son 23 pacientes, pero dentro de eso una de las observaciones preliminares es que muchas personas venían en el mismo colectivo”.

Duración del tratamiento

Romero Bruno también hizo hincapié en la duración del tratamiento y remarcó que dependerá de los estudios que se realicen. “Queremos transmitir que vamos a tener la seguridad de que en el momento que salgan del aislamiento es porque no tienen el virus. Es la garantía que tenemos que dar”, afirmó.

Luego, relató las transformaciones de las decisiones políticas que se tomaron en el medio de la emergencia sanitaria para garantizar la salud de toda la comunidad. “Al principio las personas iban a sus casas, hacían el aislamiento domiciliario, con la visita de la policía y el llamado telefónico de seguimiento. Cuando vimos que esas medidas no resultaban porque hubo incumplimiento de mucha gente que salí o recibían visitas, que una persona ponía en riesgo al resto, decidimos mandarlos a los centros de alojamiento”, indicó.

Y continuó: “Antes, hacíamos análisis de los lugares donde había transmisión viral, ahora les hacemos a todos al ingreso y también al egreso antes de salir de los lugares, para garantizar que no son portadores del virus porque como vemos las manifestaciones son asintomáticas”.

Además, Romero Bruno argumentó que el Hospital Interdistrital Evita está preparado para recibir pacientes positivos de COVID con mayor complejidad, como moderados o graves y que cuenta con la zona de terapia intensiva, 120 camas y respiradores.

“En este momento los pacientes están acá, aunque podrían estar en el Cincuentenario, porque aprovechamos la estructura preparada del hospital para ejercitar el equipamiento y el nivel de dar respuesta”, señaló.

En lo que compete al parte médico, el especialista estimó que se dará dos veces por semana, pero anticipó que “se está programando” con el director del nosocomio, Dr. Samuel Gutiérrez. Se les brindará a los familiares, pero también se hará público a través de las conferencias de prensa del Consejo de Emergencia. “Los familiares tienen que estar tranquilos porque si se acercaron, ahora ya deben tener esa respuesta”, destacó.

Información falsa

Por último, Romero Bruno expresó que la Organización Mundial de la Salud, “habló de una amenaza tan importante como el coronavirus: la infodemia”.

“Es información errónea o falsa que producen en las personas confusión, malestar y afecta a las relaciones de todos los días. Este término utilizado por la OMS habla de esta situación que tiene distintos fines como ser políticos, económicos, pero siempre van a producir confusión y manipulación en la población”, manifestó.

Y concluyó: “Tenemos que tener cuidado porque en este momento lo más importante es la confianza que tengamos entre las partes, de cuidarnos entre todos, ese grado de confianza debe existir con la información porque eso nos ayuda a tomar decisiones. Eso es lo que venimos haciendo desde el primer día desde el Consejo”.