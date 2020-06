RECORRIDO POR LA ZONA NORTE

Compartir











Lo afirmó el ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, pese a la difícil situación que se vive por la pandemia del COVID-19 y la sequía que afecta a los pequeños productores formoseños. Además, este jueves se cumplió un nuevo remate de invernada vía internet.

El ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, Raúl Quintana, aseguró que pese a la pandemia del COVID-19 y la sequía “el sector agropecuario y agrícola de la provincia no dejó de producir”. Lo dijo este jueves al encabezar el recorrido por la región Norte del interior provincial, donde técnicos del área brindaron una asistencia en el manejo del rodeo y aspectos de sanidad animal a los productores paipperos del paraje rural La Frontera. También, participó del remate virtual organizado por la asociación de pequeños productores de esa zona.

Todas estas actividades fueron supervisadas por el titular de la cartera de producción de la provincia, quien manifestó que desde el Modelo Formoseño “estamos acompañando a los paipperos, quienes a pesar de las situaciones que estamos atravesando como la pandemia del COVID-19 y la sequía, tanto el sector agropecuario como agrícola de la provincia no dejaron de producir”.

“Si bien sabemos que se viven situaciones que no son beneficiosas para el hombre de campo, igualmente venimos con mucha actividad en lo que hace a los remates ganaderos, siempre siendo cautelosos en cuanto a respetar las medidas de bioseguridad por lo que se llevan a cabo de forma virtual”, manifestó Quintana, sobre la realización de los remates de invernada que en distintos puntos del interior provincial se hicieron con mucho éxito.

Además, subrayó que los remates “son para que los pequeños productores de la zona que están siendo afectados por el déficit hídrico puedan descargar sus animales de los campos, pero también obteniendo un buen precio por la venta del ganado”.

Sobre este aspecto, resaltó que “gracias a los remates anteriores que se hicieron, el productor ya va teniendo un precio de referencia por la venta del ganado, lo cual también habla de una planificación y sobre todo se trata de una organización que cuenta con el apoyo de las distintas asociaciones, así como la sociedad rural de las localidades y las firmas consignatarios que hacen posible su realización”.

Al mismo tiempo, puso en valor el apoyo de las firmas consignatarias, ya que “el comprador seguramente es una persona responsable, pero si no lo es tampoco el productor queda expuesto a que haya una ruptura en la cadena de pago”.

Luego, enfatizó que en la recorrida por la zona Norte del interior le dio mucha satisfacción recorrer los campos y encontrarse con mucha gente amiga del modelo formoseño, sobre todo que “te expresa que se sienten contenidos por las políticas que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán”.

Acompañamiento

Por otra parte,, Raúl Quintana dio detalles sobre la actividad que técnicos del área de la producción vienen desarrollando en distintos puntos de la geografía, de acompañamiento a los pequeños productores ganaderos en cuanto a apuntalar los resultados de su producción.

Para ello, explicó que la semana pasada en la localidad de Pirané y ahora en la Región Norte, en el paraje rural La Frontera y zonas aledañas, “se trajeron corrales móviles de última generación que incluyen todas las instalaciones necesarias más una balanza siendo una logística que se utiliza para el cuidado sanitario de los animales”.

“Es una logística donde el productor trae sus animales, y los técnicos del ministerio le brindan una asesoría sobre el manejo del rodeo, la disponibilidad del forraje ante esta falta de lluvias en la zona, recomendándoles que descarguen sus animales de los campos”, precisó el ministro.

Uno de los técnicos del equipo del organismo provincial, el ingeniero Martín Amarilla, amplió sobre la asesoría brindada: “Primero hacemos una clasificación del rodeo por categorización para de esa manera diagnosticar con qué stock cuenta el productor ganadero, a los fines de poder comercializar de manera inmediata debido a que una medida favorable ante esta situación de sequía es descargar los campos”, para luego señalar que “estas acciones van a permitir que el paippero pueda mantener un nivel económico favorable de su rodeo y no tener grandes pérdidas”.

Sobre el aspecto de sanidad animal, sostuvo que se hacen distintos tratamientos de sangrado inclusive estudios serológico para detectar brucelosis, por ejemplo, y marcó que en definitiva “estas actividades tienen como objetivo reconocer el esfuerzo del productor ganadero formoseño, quien viene haciendo bien las cosas, y a su vez apoyarlos desde el Gobierno Provincial para que puedan mejorar sus resultados”.

Quintana agregó que “hay una enorme evolución genética de la zona en cuanto al ternero, si bien no es la cantidad que esperamos, pero quiero resaltar la evolución genética que ha tenido el ganado en esta zona”.

Asimismo, el titular de la cartera productiva se refirió a la producción hortícola al señalar: “Hay mucha verdura sembrada, como mandioca, batata, zapallo, melones, además una importante producción de bananas, en la que se está peleando el precio y para eso estamos haciendo las gestiones; así como también una importante cosecha de tomate en esta zona norte”.

Algodón: anticipo de pago

Otro de los temas que abordó Raúl Quintana es lo que tiene que ver con la producción del algodón en la provincia. “En estos momentos se le está pagando un anticipo a los productores de algodón, quienes por la pandemia no tienen precio fijado por el mercado. Entonces, el gobernador Insfrán decidió poner un precio de anticipo y esperar que mejoren las condiciones del mercado”.

Asociación de productores del norte

Por su parte, el presidente de la Asociación de pequeños productores de la región subtropical norte, Ramón Benítez, precisó que la décima segunda edición del remate de invernada que se hizo este jueves contó con 1.350 cabezas de ternero. Participaron un total de 52 productores de zonas de Buena Vista, Riacho He-Hé, Siete Palmas. Laguna Naineck y otras localidades y parajes que se ubican en el Norte del interior provincial.

“Si bien estamos viviendo un momento especial por la pandemia de coronavirus, quiero agradecer al gobierno provincial que permanentemente nos apoya y nos alienta a redoblar esfuerzos para mejorar la producción del ganado”, expuso.

Por último, subrayó que “fue un remate muy positivo donde el paippero pudo descargar sus animales, una situación que se debe hacer en tiempos de sequía, que afecta sobre todo la poca disponibilidad de forraje por la falta de lluvias”