Timerman: “Formosa tiene una actitud de comunidad organizada para enfrentar al coronavirus”

El consultor y analista político Raúl Timerman analizó el contexto actual ante la pandemia del COVID-19, resaltando “la actitud de comunidad organizada” de Formosa para enfrentar al coronavirus, valorando que la provincia “ha tenido un nivel de protección a nivel sanitario y una conducta social que otros lugares no”.

Respecto de la emergencia generada por la pandemia no dudó en advertir que “la situación más grave está en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al sur del Bermejo, en Chaco, puntualmente la ciudad de Resistencia”.

Apuntó que “lo que ha tenido Formosa es un nivel de protección a nivel sanitario y una conducta social que otros lugares no, por eso están los formoseños y las formoseñas están en la situación actual”.

A modo de ejemplo mencionó el primer caso positivo detectado de manera inmediata en uno de los ingresos al territorio formoseño. “Dio positivo (el caso de la médica de 36 años de Quilmes, Provincia de Buenos Aires), lo detectan, lo aíslan, controlan al resto de la gente que estuvo en contacto, al marido y la hija”, marcó.

De igual manera se procedió con el segundo cuadro positivo detectado este jueves, que fue el caso de un joven estudiante de 18 años proveniente de la Provincia de Buenos Aires que estaba cumpliendo la cuarentena en el Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II, concretándose inmediatamente el protocolo de bloqueo y control correspondiente.

Hizo notar en ese sentido que se trata de “una actitud de comunidad organizada” para enfrentar al coronavirus.

En este punto, elogió las conferencias de prensa diarias del el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, órgano creado por el gobernador Gildo Insfrán para brindar la información oficial científicamente validada sobre la situación del coronavirus en el territorio provincial.

Aquí sumó la difusión que por la Red de Medios de Comunicación de Formosa y la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se viene llevando adelante, de manera ininterrumpida, desde el inicio mismo de la pandemia.

“En Formosa tienen una aplicación para los celulares que se llama AGENFOR, que si uno la baja desde cualquier lugar se puede ver la transmisión oficial en directo. De esta manera se pueden ver las presentaciones que hace el ministro de Gobierno, Jorge González, como informante del Consejo COVID-19, y en ese sentido resalto el detalle y me gusta que la gente lo pueda ir siguiendo, haciendo comentarios y preguntas, que después son contestadas por los propios funcionarios”, distinguió.

Crisis socioeconómica

A su vez, Timerman reflexionó que al revisar el estado general del país, no sólo desde la óptica de la pandemia, sino desde el punto de vista socioeconómico “la Argentina tiene unas deudas terribles con los sectores más carenciados. Y muchos de esos sectores más carenciados se concentran en el AMBA. Están en los suburbios de la Ciudad de Buenos Aires y pagamos las consecuencias. Alguna vez hablamos de que las crisis las sufren más los que menos tienen y, así como lo expresó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, las consecuencias de las crisis no son democráticas y reconocen las clases sociales”.

“El país está quebrado económicamente y en medio de una situación pandémica. Está gobernado por un frente, el Frente de Todos (FdT), y tiene una oposición donde una parte es salvaje porque genera algo que para mí es muy antidemocrático, ya que siempre sostuve que mentirle a la gente, generarle temor y atemorizarla con fantasías no es democrático”, aseveró el analista.

Advirtió que ese accionar se advierte en “sectores de la oposición que no tienen ninguna responsabilidad de Gobierno”, pues “no lo vamos a escuchar (al jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta decir cosas como esas, o al gobernador de Jujuy, o el de Corrientes o al de Mendoza porque tienen que gobernar, tienen responsabilidades y que rendir cuentas ante la gente que los eligió”.

En contraste, “cuando la gente no los elije, como a Patricia Bullrich o al propio Mauricio Macri, que fue el gran derrotado en la última elección, dicen cualquier cosa y se convierten en marginales de la política”, señalando que se trata del “famoso teorema de Baglini, que cuando uno más alejado está de la responsabilidad de gobernar más irresponsable es en las cuestiones que plantea”.

Vicentín

En otro orden, Timerman se refirió a la intervención de la empresa Vicentín, dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos.

“No cabe ninguna duda de que la Justicia tiene que investigar qué pasó con esa deuda con el Banco Nación (durante el Gobierno de Macri), que es muy rara, es todo muy extraño”, planteó, recalcando que “hay mucha gente que depende de esa empresa y existen muchas cooperativas y productores agropecuarios que también son acreedores, ya que entregaron sus cosechas y todavía no las cobraron, con lo cual eso es otra cosa a solucionar”.

En ese marco, puso de relieve que “el Presidente tiene una forma de liderazgo que es no confrontativa, porque siempre trata de conciliar y de llegar a un acuerdo, es decir, hacer las cosas de la mejor manera posible”, ponderando que “me gusta esa característica y en particular en este momento, ya que se le aparece ese monstruo yéndose a la quiebra en medio de una negociación que está haciendo para renegociar la deuda externa, es todo muy complicado”, concluyó.