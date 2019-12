No a la pirotecnia en las Fiestas: piden tomar conciencia del daño en los animales domésticos

Compartir











Con motivo de la Navidad y el Año Nuevo es costumbre en nuestra zona el uso de la pirotecnia o también denominado fuegos artificiales, que son dañinos y perjudiciales para las mascotas del hogar. Es por eso que cada año, en esta época, los veterinarios realizan una serie de recomendaciones a la ciudadanía. En principio, tomar conciencia que el uso de la pirotecnia trae consecuencias para las mascotas como ser lesiones auditivas, estrés y hasta en algunas ocasiones debido a la sordera que le provoca se pierden de su hogar.

El médico veterinario Diego Ríos explicó que los animales tienen el sistema auditivo mucho “más sensible que el humano”, lo que genera mucho miedo ante el ruido o a veces una reacción exagerada. En tanto describió que existen animales como los perros que “están por decirlo de alguna manera más acostumbrados al ruido, pero eso lleva todo un entrenamiento, así también hay otros que son mucho más sensibles al uso de la pirotecnia”, dijo.

“Entonces justamente lo que pasa ahora que se acercan las Fiestas de Fin de Año y que tenemos la costumbre de prender juegos artificiales, es que los exacerba e incluso lesiona su sistema auditivo en aquellos animales que son más sensibles o muy temerosos”, fundamentó el profesional veterinario y dio como ejemplos de las actitudes que adoptan las mascotas frente al ruido de la pirotecnia como ser se asustan e intentan buscar refugio, o a veces ingresar en un lugar cerrado de la casa como una habitación o salen por la ventana y en esa circunstancia pueden cortarse con el vidrio de la ventana o situaciones similares.

“Pero además de esto el estrés que produce por el temor y las lesiones. O muchas otras veces salen de la casa y se pierden”, continuó con ejemplos Ríos, por lo que pidió reflexionar seriamente a los propietarios sobre el uso de los fuegos artificiales en consonancia con la campaña publicitaria en los medios de comunicación y las redes sociales, con consignas como “Más luces menos ruido”, “La pirotecnia solo causa más maltrato”, entre otras frases que condena la costumbre de la pirotecnia en las Fiestas de Fin de Año. “Así que ese es el momento de educar a la gente, con campañas que se vienen haciendo y explicarles que no es bueno tirar juegos artificiales, que podemos festejar las Fiestas de otra manera”, apuntó.

Sobre las recomendaciones como médico veterinario dijo: “Lo que normalmente recomendamos los veterinarios es en principio que el propietario de su mascota se percate si es más o menos miedosa a los ruidos de los fuegos artificiales. Entonces le aconsejamos una parte médica que se puede tratar con tranquilizantes, aclarando que se debe hacer con días de antelación a los festejos de Fin de Año. Es decir: “No acercarse a la consultorio el 24 por ejemplo ya que debemos conocer que efectos produce el tranquilizante en las mascotas”.

Por lo que reiteró que es uno de los errores comunes de la gente, él de traer a las mascotas prácticamente el día de la Navidad y lo que se debería hacer es primero entrenar al perro por la ingesta de algún medicamente como tranquilizantes ya sea en gotas o en comprimidos.

Y por último, si son perros que están -por decirlo acostumbrados al ruido-, y no los afecta tanto la pirotecnia “se los puede poner en una pieza donde el ruido no tenga tanto impacto, lo ideal si se puede es no dejarlos solos. Mucha gente, por allí se traslada a otro lugar para pasar las Fiestas y deja al animal encerrado; si es así las recomendaciones reiteró el profesional es no dejarlo cerca de una ventana de vidrio, y hasta si es un animal con mucho pánico no dejarlo encerrado, o hasta llevarlo con la familia”.