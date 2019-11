“No hubo peligro, ni evacuados” por pérdida de oxígeno en Hospital Central

Compartir











El ministro de Desarrollo Humano, el doctor José Luis Décima, afirmó que “no hubo peligro, ni evacuados” por la pérdida de oxígeno que se originó en la noche de este jueves en un tanque externo del Hospital Central de Formosa.

Explicó que “se trató de un fenómeno físico para lo cual está preparado todo el sistema de instalación de gases medicinales, en este caso particular de oxígeno”, subrayando que “más allá del ruido que se generó no hubo peligro, ni evacuados, se siguió trabajando tranquilamente en todos los servicios”.

“Es un tema que nosotros veníamos previendo, ya que son nuevas instalaciones que hace la empresa, donde los equipos que están instalados son muy nuevos, de última generación y tienen un sistema de seguridad, hasta cuatro válvulas para que en caso de que exista algún escape de esta naturaleza vayan abriéndose las mismas”, puntualizó el funcionario.

Indicó que “eso fue lo que sucedió. Nada más que hizo mucho ruido, lo cual alarmó a la gente, porque salió por supuesto un humo que es muy frío. Pero estuvimos ahí, mirando, tranquilizando a la gente también”.

“Es un sistema nuevo, cuyas presiones están bien, hace funcionar respiradores y distintos equipos y demás que son necesarios en los servicios”, esclareció el titular de la cartera sanitaria provincial, reiterando que “no corrió peligro nadie ni ninguno de los equipos”.

Enfatizó que los equipamientos “tienen los sistemas de seguridad correspondientes, así es que nuestra presencia estuvo vinculada a brindar tranquilidad. Lógicamente que estos procesos fueron acompañados por los Bomberos y la Policía, así que aprovecho también para agradecerles porque siempre están atentos a estas cuestiones”.

“Estuvimos hasta la madrugada acompañando y viendo cómo seguía todo. Los ingenieros que tenemos que son expertos en esto también estuvieron allí, informando sobre todo el proceso”, apuntó.

Respecto del oxígeno, el ministro Décima señaló que “estamos preparados para poder abastecer una cantidad importante, que antes se tenía que hacer a través de tubos de oxígeno que por ahí fallaban o no tenían el sistema de regulación suficiente o los manómetros no eran fiables muchas veces. Hoy eso ya prácticamente es prehistórico, hoy se maneja todo en forma en online y por un sistema de computación a través del cual se van verificando y monitoreando cada una de las presiones, no solamente por los ingenieros, sino también por los mismos proveedores de estos equipos”.

Finalmente, marcó el doctor Décima que por la crisis socioeconómica nacional generada por el Gobierno de Mauricio Macri el sistema público sanitario se vio sobrecargado, ya que las personas no pueden afrontar los gastos de las prepagas ni adquirir medicamentos que necesitan, por lo cual acuden al sector público.

“Se sobrecarga muchísimo el sistema público, en estos últimos años y últimos meses, pero con más razón todavía funciona a la perfección el sistema de guardia del Hospital Central, que da respuesta permanentemente, al igual que los diferentes servicios -remarcó-. Hoy, las obras sociales no están teniendo respuestas por el sistema privado, por lo cual se sobrecargan nuestras guardias, pero estamos preparados para eso y lo estamos haciendo”, finalizó.