Personal docente da su versión sobre el conflicto con la UNaF: “Hay que conocer lo que pasa internamente”

Respecto de las irregularidades detectadas por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) en las carreras de Ciencias de la Salud y la no autorización a los alumnos para realizar prácticas profesionales en la salud pública, hasta tanto normalicen la situación marcada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, algunos docentes expresan su preocupación por el conflicto que por el momento continúa sin solución por parte de la cúpula educativa.

“El problema es que las opiniones salen desde el desconocimiento, para opinar todo el mundo es bueno, pero hay que conocer que es lo que pasa internamente”.

Yo soy personal de la UNAF, y tengo veinte años trabajando en la Universidad, conozco el mecanismo de manejos, pero hoy ellos se encuentran con que les están obligando a hacer bien las cosas, y se enojan porque hacemucho tiempo que ellos hacen todo mal, no hacen lo que tienen que hacer desde el punto de vista de la estructura pre profesional”, expresó la docente, que prefirió no darse a conocer para evitar “persecuciones”.

Contó queel acompañamiento docente es obligatorio. “Nosotros nos caracterizamos por el acompañamiento docente del alumno,durante las prácticas pre profesionales, pero en otras cátedras, no ocurre lo mismo, y ahora se genera una incertidumbre y le echan la culpa al Ministerio, o al ministro, cuando no es así, sino que hay que hacer una mea culpa, y rever que es lo que no se hizo durante todo este tiempo, y por eso se enfrentan ahora con estas situaciones”, opinó.

Por su parte, otro docente explicó: “Lo que pasa,es que no están hechos los papeles como corresponde, a nosotros desde agosto nos piden los papeles para el seguro, fotocopia de DNI de los alumnos, certificados de vacunas, notas, etc.

Descripción del centro de salud donde van a ir los alumnos, descripción del hospital, descripción desdela distancia del centro de salud hasta la universidad, todos esos requisitos nosotros cumplimos año a año”.

Desconocimiento

Comentó que en su opinión las autoridades educativas “no se movilizan, ni realizanla parte legal que les corresponde hacer a la universidad, como por ejemplo hacer el seguro”.

“Entonces desde ese desconocimiento, de todos los requisitos que conlleva adquirir el permiso para las experiencias clínicas, todo el mundo comenta, y en esto ni el Ministerio, ni el ministro Décima, ni las enfermeras de los hospitales que no son docente de la universidad, no tienen la culpa, ni la, obligación de estar con los alumnos, cuando ellos tiene jefes de trabajos prácticos que se le paga para hacer la experiencia pre profesional”.

“Por eso es que yo dije que hay que hablar desde el desconocimiento, no sin conocer”, agregó.

“Si se hacen las cosas como corresponden, la carrera va salir a flote, pero arman un título cerrado, no integran a todos los docentes, hay muchos docentes con muchas capacidades que les gustaría trabajar, pero se creó un círculo cerrado y ellos son los que saben y los que hacen”, aseguró.

“Deberían tener una visión más amplia”

Los docentes opinaron quees necesaria la acreditación, “integrar a todo el equipo pero hay que hacerlo con anterioridad, no recién ahora a última hora, porque es estresante para los mismos docentes que tenemos que cumplir nuestras funciones que además trabajamos en otros lugares con dedicación simple como yo, por eso hay que prever estas cosas pero con anterioridad”.

Otra cosa que señalaron es que es necesaria la capacitación de los jefes de trabajos prácticos, en relación a las prácticas pre profesionales. “Falta esa coordinación, una estructura, donde los jefes de trabajos prácticos digan, se trabaja de esta manera con los alumnos y los hospitales, si nos organizamos y trabajamos en equipo, en conjunto, va a resultar, porque lo que falta es reconocer lo que no se hizo bien y es ahí donde se falla”, concluyeron.